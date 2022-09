Iberdrola ha començat les proves del primer projecte d’electrificació del corredor mediterrani, que lidera al costat de la companyia de transport de mercaderies per carretera Disfrimur i l’empresa especialitzada en electrònica de potència Ingeteam, per a accelerar la descarbonització del transport de mercaderies, responsable del 29% de les emissions dins del seu sector.

Amb aquesta actuació s’aconsegueix un important avanç en les diferents fites del projecte, com l’adquisició de camions Scania 100% elèctrics de 27 tones i el desenvolupament d’infraestructura de recàrrega pública mitjançant estacions dotades de carregadors de molt alta potència per a cobrir trajectes interurbans.

Adaptació

Com a primer pas s’ha adaptat l’estació de recàrrega ultrarràpida que Iberdrola disposa a Elx, el hub de recàrrega per a vehicles elèctrics de major potència existent al sud d’Europa, amb equips de Ingeteam, que disposarà de places específiques per a camions en les estacions de recàrrega situades en l’àrea de servei del quilòmetre 25 de l’A70, amb una potència de 400 kW, en sentit Murcia, i una altra plaça de 200 kW, en sentit Alacant.

Es tracta dels primers passos per a la creació del primer corredor mediterrani per al transport pesat per carretera 100% elèctric, que discorrerà per la Regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana. A més de les estacions de càrrega previstes en els centres logístics de Disfrimur, el desenvolupament del pla s’acompanyarà d’un desplegament de carregadors en ruta i altres bases logístiques de la companyia de transport, per a cobrir la totalitat del trajecte que hi ha entre Puerto Lumbreras (Regió de Múrcia) i Benicarló (Castelló). Són més de 450 quilòmetres de rutes de transport de mercaderies lliures d’emissions i amb l’objectiu d’estendre el projecte a la resta de corredors de mercaderies del país en pròxims anys.

La iniciativa requereix a més del desenvolupament d’una infraestructura de xarxa elèctrica intel·ligent per a donar servei a aquests carregadors, assegurant la màxima eficiència, que està sent proporcionada per i-DE, l’empresa distribuïdora de la zona.

Mobilitat i recuperació en verd

Iberdrola desplega un pla de mobilitat sostenible, amb una inversió de 150 milions d’euros, amb el qual intensificarà el desplegament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els pròxims anys. La iniciativa preveu la instal·lació de prop de 150.000 punts de recàrrega, tant en llars, com en empreses, així com en via urbana, en ciutats i en les principals autovies en els pròxims anys.

L’aposta pel desplegament d’estacions d’alta eficiència es concretarà en la instal·lació d’estacions ultrarràpides (més de 350 kW), superràpides (més de 150 kW) i ràpides (50 kW).

La companyia és conscient de la necessitat d’impulsar la electromovilitat a Espanya a través d’una acció coordinada i eficaç amb els principals agents implicats. En aquest sentit, la companyia ha completat ja més de 50 acords de desplegament d’infraestructura amb administracions, institucions, empreses, estacions de servei, concessionaris i fabricadors de vehicles elèctrics.