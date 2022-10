Acció Ecologista Agró va finalitzar, el 22 de setembre, el projecte Emys, consistent en la retirada selectiva de tortugues exòtiques a la Marjal d’Almenara. El resultat ha sigut un augment de la retirada d’ous i exemplars nounats, que es traduirà en una disminució de la població a mitjà termini. En aquest any han capturat del medi natural "155 tortugues adultes, 46 juvenils i 316 nounats, totes de l’espècie invasora Trachemys Scripta (tortuga de Florida)", explica el representant de l’entitat, Ramón Royo, qui assenyala que també han localitzat tres "exemplars adults, un Emys Orbicularis i dos Mauremys Leprosa noves, que encara no havien censat", assenyala.

La campanya va començar l’1 d’abril i els mètodes de captura utilitzats han sigut mornells, trampes flotants i salabres._Des d’aquesta data y fins a finals de juliol, els voluntaris sèniors de la marjal d’Almenara, amb l’ajuda d’estudiants en pràctiques de Ciències Ambientals de la Universitat de València i de Gestió Forestal del IES Alto Palancia de Sogorb, feien tres revisions setmanals de les trampes. En aquest període van capturar 38 tortugues adultes i 10 juvenils en els mornells, 120 adultes i 15 juvenils en trampa flotant, 32 femelles adultes en la mà (quan anaven o venien de fer el niu per a pondre els ous), i els estudiants de l’IES Alto Palancia, proveïts de salabres, van capturar 21 juvenils i 208 nounats de Trachemys Scripta, i 13 de la sub- espècie Pseudemys concina.

"Totes les captures van realitzar-se d’acord amb la legislació vigent, que regula cóm deuen ser tractades les mascotes abandonades, i van ser entregades al centre de recuperació de fauna de la granja del Saler", comenta Royo.

A Moncofa la captura va ser de 10 Emys Orbicularis, 6 d’elles censades en anys anteriors, i 8 Mauremys Leprosa, juvenils criades en captivitat i alliberades en el 2019, que una vegada fet el cens foren retornades al mateix lloc.

Nius

Durant els mesos de juliol, agost i primera quinzena de setembre, l’asociació es va dedicar "a la recerca de nius amb la col·laboració de diferents investigadors vinguts expressament a la marjal d’Almenara. En aquesta ocasió, la xifra va ser inferior als de anys anteriors. Així i tot, "és una quantitat encara preocupant". Segons explica Royo, "durant la visita de Sara Jiménez, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, es van trobar 40 nius amb 337 ous, sis nius i 43 nounats, i tots ells van ser custodiats en laboratoris de Bilbao i Madrid. Amb el segón investigador, Gerardo Cordero, de Portugal, es van trobar 15 nius i 117 ous, set nius i 52 nounats".

Posada en llibertat

Per tal de reforçar la població de tortugues autòctones també van alliberar exemplars juvenils de tres anys, criats en captivitat per la Conselleria de Medi Amnbient (en la granja del Salera), 7 Emys Orbicularis en la zona de Moncofa i 11 en l’ullal de Quartons. Els ecologistes també van realitzar l’estimació de nius predats per altres espècies animals. Les dades mostren que el total del ous predats es de 672 (una mitjana de set ous per 96 nius). Aquestes dades demostren que encara que la xifra disminueix són molts.