El cap del Servei de Vida Silvestre de la Generalitat valenciana, Juan Jiménez; el coordinador dels projectes de grans rapinyaires en la Comunitat Valenciana, David Izquierdo; el alcalde de Pego, Enrique Moll; l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer; el president de la Fundació Iberdrola España, Fernando García; i el president de la Fundació Migres, Miguel Ferrer, van visitar Muntanyeta Verda (parque natural del Marjal de Pego-Oliva) per a conéixer en persona el projecte de reintroducció de l’àguila pescadora en la Comunitat Valenciana.

Durant la visita es va marcar amb GPS-GSM a Brisa, una femella d’àguila jove procedent de Menorca, que es recupera en el niu artificial del projecte, per a seguir els seus moviments una vegada siga alliberada. Aquest projecte compta amb un pressupost anual per part de Fundació Iberdrola de 50.000 euros, i s’emmarca en un dels seus principals eixos d’activitat, com és la protecció de l’avifauna i la conservació dels hàbitats.

L’objecte d’aquesta col·laboració és l’obtenció de joves pescadors de diferents països donants per al seu trasllat a la Comunitat Valenciana, on s’alliberen mitjançant les tècniques de niu artificial. L’objectiu és la recuperació d’una població reproductora autosuficient en la Comunitat després de més de 50 anys de la seua desaparició. El número estimat necessari per a això és de 100 pollastres, que es pretenen alliberar al llarg de cinc anys, per al que es compta amb el suport de països donants com Escòcia, Suècia, Noruega, etc. La previsió inicial era l’alliberament d’un mínim de 12 joves en 2022, però l’aparició d’un brot virulent de grip aviària va impedir el moviment d’exemplars dins de l’àmbit europeu, per la qual cosa es preveu per a l’any vinent el trasllat del nombre d’exemplars inicialment previstos.