La Diputació de Castelló ha activat el termini per a optar als premis del concurs de fotografia de medi natural Naturalízate, que la institució ha posat en marxa amb motiu de la celebració del seu bicentenari amb una dotació de 4.000 euros. Després de la seua publicació en el BOP del dissabte 15 d’octubre, s’obri un termini fins al 4 de novembre per a poder participar. Les bases recullen que hi haurà tres premis i nou accèssits. A això s’uneixen dues modalitats extraordinàries per a alumnes de Primària i Secundària.

Les fotografies hauran de centrar-se en el medi natural de la província sense que municipis o persones siguen elements rellevants de la imatge. A l’autor de la fotografia guanyadora li correspondrà un premi de 1.000 euros, 600 euros al segon i 300 al tercer. Cadascun dels accèssits tindrà una remuneració de 200 euros i 150 euros els guanyadors de les convocatòries per a l’alumnat de Primària i Secundària. Podran participar amb una única imatge persones físiques nacionals o estrangeres. Els originals podran presentar-se de manera telemàtica a través de la seu electrònica, en el registre general de la Diputació o en les oficines d’a-ssessorament a municipis dependents de la pròpia institució provincial. Segons va explicar la diputada de l’àrea, María Jiménez, l’objectiu d’aquest concurs és "donar visibilitat al medi natural d’una província com la de Castelló, plena de contrastos entre la costa i l’interior, les marjals i els secans, la Plana i les muntanyes, un valor intrínsec que volem posar en valor, difondre-ho i protegir-ho".