Els taurons, ratlles i quimeres són els vertebrats més amenaçats del planeta, després dels amfibis. Un terç de les més de 1.500 espècies que componen aquest grup pot extingir-se en els pròxims anys, segons les últimes estimacions de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.

La desaparició d’aquests depredadors suposa la pèrdua de pesqueres comercials i el declivi d’ecosistemes com els esculls de coral, alerta l’organització Océana. Per a parlar de la seua urgent conservació, centenars d’experts dels cinc continents es donaran cita en el Sharks International --Congrés Internacional de Taurons-- que per primera vegada se celebrarà a Europa. L’Oceanogràfic coorganitza i acull l’esdeveniment, que se celebra entre els dies 19 i 22 d’octubre. Uns 400 participants que abordaran la conservació des de la ciència, la pressió política i la comunicació. Entre els ponents està Sarah Fowler, una de les autores de Sharks of The World; Ali Hood, experta que actua com a lobby en les votacions pesqueres de la UE; els investigadors Britt Finucci i Andrew Chin; Pablo García-Salinas, investigador de la Fundació Oceanogràfic, LAMNA i la Universitat Politècnica de València, David Jiménez, i el divulgador estatunidenc David Shiffman.