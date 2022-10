Iberdrola, a través del seu programa de start-ups Perseo, llança un repte per a buscar fórmules per a preveure, planificar i quantificar els riscos i amenaces d’interrupcions en la xarxa de distribució, causades per esdeveniments associats a fenòmens extrems o condicions ambientals (vent, densitat de vegetació, l’estructura del sòl i la seua evolució a causa del canvi climàtic), i poder avaluar inversions que disminuïren aquests riscos.

La missió és retallar al màxim els danys causats en els actius de xarxa per la caiguda d’arbres o branques en els voltants de les línies de distribució elèctrica. El premi consistirà en la signatura d’un acord de col·laboració i prova amb Perseo o altra empresa del grup, que assumirà els costos d’aquestes activitats i proporcionarà al guanyador el suport tècnic necessari, així com un entorn i dades reals per a provar la solució, amb accés a equipament, equips, infraestructures, emplaçaments d’alta tecnologia i àrees de treball. El projecte seleccionat es desenvoluparà en col·laboració amb especialistes tècnics de l’àrea de Xarxes d’Iberdrola. Cal recordar que, a la província de Castelló, l’empresa distribuïdora d’Iberdrola gestiona més de 10.500 quilòmetres de línies de baixa i mitjana tensió i més de 600 km de línies d’alta i molt alta tensió, i compta amb 4.000 centres de transformació en servei i 34 subestacions primàries i secundàries.