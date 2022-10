No sempre és fàcil reconéixer els bolets en el camp. Moltes espècies són semblants entre si i es poden confondre bolets verinosos amb comestibles, la qual cosa requereix uns certs coneixements. En els últims anys han sorgit nombroses aplicacions per a telèfons mòbils per a fer més fàcil la identificació dels bolets. Aquestes són algunes d’elles, segons el llistat que publica el portal especialitzat andro4all.

Géneros de setas és una aplicació desenvolupada per un membre de l’Associació Micològica de Castelló (Asmicas). Una útil eina per a identificar espècies, realitzar una cerca segons les seues claus dicotòmiques o per gèneres. També ofereix una base de fotografies nativa de Google, imatges per a poder veure cada espècie. Aquesta app és gratuïta però té una versió més completa de pagament, que elimina la publicitat.

Mushtool és una de les apps per a conéixer els bolets més populars, i compta amb una versió gratuïta i una altra de pagament. Una eina que ofereix una selecció de més de 100 fitxes d’espècies micològiques, comestibles, tòxiques i verinoses amb fotografies de qualitat. A més, també permet geolocalitzar les captures que es fan i, fins i tot, trobar restaurants amb receptes cuinades amb bolets.

Fungipedia és una altra aplicació per a identificar bolets que compta tant amb una versió gratuïta com una altra de pagament. Es tracta de l’app oficial de la gran enciclopèdia dels bolets d’Espanya i permet accedir a la fitxa de les espècies comestibles més comunes i una secció amb les espècies més perilloses amb les quals se solen confondre. A més, també ofereix consells de recol·lecció, una àmplia informació sobre diferents bolets i fongs i un àmplia galeria d’imatges.

Cotos de setas és una interessant app per a mòbils Android que inclou mapes i informació sobre vedats i muntanyes lliures on recol·lectar bolets. Entre la informació proporcionada per l’app es troba la superfície de la zona, el règim d’explotació i si cal pagar per a accedir a ella. També ofereix informació sobre els tipus de bolets que es poden trobar en cada zona, a més d’una breu fitxa de les espècies comestibles.

Boletus Lite és una aplicació d’identificació de bolets clàssica que destaca per comptar amb uns gràfics simples i il·lustracions per a delimitar l’espècie que es troba. D’altra banda, també disposa d’un mapa en el qual afegir marques de les zones on has trobat els bolets i un llistat d’espècies molt complet. També té una versió de pagament amb el qual accedir a l’aplicació completa.

Micocyl ha sigut desenvolupada per Micocyl, l’entitat reguladora de l’activitat micològica de Castella i Lleó. Informa l’usuari si es troba o no en una muntanya regulada per ells, a través del GPS del dispositiu. A més, també inclou un servei de predicció metereològica, la possibilitat de marcar en un mapa el lloc en el qual es troba el cotxe i d’un botó SOS que envia la teua posició als teus contactes seleccionats en cas d’emergència.

Seteros, guia de setas compta amb informació sobre els bolets tant comestibles, com les que s’ahn d’evitar i els tòxics. Ofereix una secció amb receptes de cuina on aquest aliment és el protagonista i unes fitxes completes. Pròximament afegirà un mapa on marcar els teus llocs favorits a l’hora de recollir bolets, i un divertit joc.