L’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) i l’Organització de Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) han enviat un lot de llavors a l’Estació Espacial Internacional per a desenvolupar de manera conjunta nous cultius capaços d’adaptar-se i resistir els efectes del canvi climàtic en la Terra. En concret, les llavors enviades a l’espai inclouen l’Arabidopsis, el sorgo, un gra que s’empra en alimentació humana i animal i etanol, que estaran exposades tant dins com fora de l’Estació Espacial Internacional durant aproximadament tres mesos a les condicions que prevalen en l’espai, principalment microgravetat, una mescla complexa de radiació còsmica i temperatures extremadament baixes.

Adaptació A la seua volta, els científics del Centre Conjunt FAO/OIEA de Tècniques Nuclears en l’Alimentació i l’Agricultura les cultivaran i examinaran trets útils per a comprendre millor les mutacions de llavors de plantes induïdes per l’espai i identificar noves varietats capaces de per a adaptar-se a les canviants condicions terrestres associades amb el canvi climàtic. Cal recordar que fins al moment, s’han llançat oficialment per a ús comercial en 70 països més de 3.400 varietats mutants de més de 210 espècies de plantes que es van desenvolupar mitjançant la variació genètica induïda i el millorament per mutació.