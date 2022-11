Iberdrola ha obtingut l’Informe de determinació d’afeccions ambientals (IDAA) favorable per al desenvolupament del seu primer projecte fotovoltaic en la Comunitat Valenciana situat en l’Alzina, pedania de Villena (Alacant), per la qual cosa la companyia pot continuar amb la tramitació del procediment d’autorització corresponent per no apreciar-se efectes adversos significatius sobre el medi ambient.

La instal·lació FV Alhorines comptarà una potència instal·lada de 50 megavats (MW) i estarà composta per 92.000 mòduls fotovoltaics que generaran aproximadament 84.000 megavats hora a l’any d’energia renovable, prou per a proveir a una població equivalent a més de 25.000 llars i que permetran evitar l’emissió a l’atmosfera de 11.500 tones de CO2. Integració paisatgística Durant el procés de tramitació, la companyia ha realitzat un estudi d’integració paisatgística de la planta en el qual s’ha inclòs un pla de participació pública i que ha permés implicar els veïns en la integració del projecte en l’entorn. Un altre dels aspectes plantejats durant la tramitació ha sigut la possibilitat que el manteniment de la vegetació de davall dels mòduls fotovoltaics i dels seus corredors es realitze mitjançant bestiar oví, així com potenciar en l’entorn la presència d’insectes pol·linitzadors, mitjançant la instal·lació de ruscos, mesures que tindran un efecte econòmic positiu. Així mateix, Iberdrola ha atés les diferents peticions realitzades per l’Administració sobre la ubicació tant de la planta com de la línia d’evacuació, per a obtindre el corresponent Informe de Determinació d’Afeccions Ambientals favorable. En aquest sentit, la ubicació dels mòduls fotovoltaics al costat d’autovia, carreteres i vies de ferrocarril i compartir infraestructures d’evacuació amb altres projectes comporten una menor afecció sobre l’entorn. L’informe també destaca que el procés de construcció de la planta, que preveu generar al voltant de 250 ocupacions de professionals en períodes punta, tindrà un impacte en relació amb el desenvolupament econòmic de la zona en produir-se la contractació de personal resident als voltants. A més, el funcionament de la planta comportarà la creació de llocs de treball per a tasques de gestió i manteniment, al que caldria afegir el benefici econòmic per als propietaris de les parcel·les en les quals se situa la planta fotovoltaica i l’Ajuntament de Villena. Projectes A aquest projecte caldria sumar els altres dos que Iberdrola està tramitant a la província d’Alacant (FV Biar --45,5 MW-- i FV Alcoi --49 MW--) i els de la Vall d’Ayora-Cofrentes (PSF Ayora 1 --200 MW-- i FV Cofrentes I --200 MW--) a la província de València, i amb intenció de continuar creixent en la Comunitat Valenciana, on la companyia gestiona més de 4.800 MW d’energies renovables i sostenibles, dels quals cal ressaltar l’aprofitament hidroelèctric de Corts-El Queixal, que alberga la major central de bombament d’Europa, una gigabatería que suposa una garantia per al subministrament del sistema elèctric.