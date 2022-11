El ximpanzé Coco, nascut al Bioparc València en 2018, ha mort de manera inesperada a causa d’una meningoencefalitis necrosant. L’animal, que al juliol va complir quatre anys, mostrava una aparent vitalitat i normalitat en el seu comportament.

Després de verificar que les proves de la covid-19 havien resultat negatives, la necropsia realitzada conjuntament amb el personal especialitzat de la Facultat de Veterinària de la Universitat CEU Cardenal Herrera va determinar que la causa va ser una meningoencefalitis necrosant.

Aquest diagnòstic evidencia la forma fulminant i sobtada en la qual es van desenvolupar els esdeveniments. Després d’acceptar la mort, el grup de ximpanzés es va mostrar tranquil i va continuar els seus hàbits normals, amb les eixides al recinte exterior.

Els ximpanzés es troben en greu perill d’extinció i la seua protecció és prioritària. En aquest sentit, tant el parc valencià com la Fundació Bioparc promouen accions de preservació de la subespècie Pan troglodytes verus.

Per al grup de professionals de cuidat animal és "difícil afrontar aquestes pèrdues", ja que el seu repte diari és oferir el "major benestar a tots els animals".

Una icona

Coco va nàixer en el grup reproductor de la subespècie Pan troglodytes verus, que habita en les zones que recreen les selves africanes de Bioparc València.

El seu naixement va ser una gran notícia per al programa internacional de conservació en el qual participa el parc, perquè significava un pas més per a garantir la viabilitat i diversitat genètica dels ximpanzés.

Aquell dia, els visitants del parc de la capital del Túria van poder veure i ser testimonis del moment del part i, posteriorment, van poder gaudir de la imatge de la mare amb la seua cria en braços encara amb el cordó umbilical penjant i protegits per les altres femelles. En aquell moment, els cuidadors i el públic es van sorprendre de que tot va succeir de manera natural i imprevista i, als pocs minuts, la mare es tombava en l’herba per a prendre el sol amb el seu bebé i aprofitar les agradables temperatures del primaveral vesprejar.

El nou membre de la família de ximpanzés de Bioparc va rebre un nom carregat de significat perquè Coco era el nom del mascle reproductor del grup de ximpanzés del zoo de Vivers que, posteriorment, es va traslladar a Bioparc en 2008. Des del primer dia, Coco es va convertir en "una icona de compromís amb la preservació de la biodiversitat del planeta i del benestar animal", no sols de les espècies en risc d’extinció sinó de tots aquells animals amb els quals la societat conviu i als quals "no sempre tractem com deuríem".