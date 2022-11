El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars convoca el V concurs fotogràfic i audiovisual Una ullada al Millars, una edició molt esperada i la primera després de la pandèmia de covid-19 que arriba, a més, carregada de novetats.

A les categories habituals de fotografia històrica, paisatgística i crítica, que han de ser fidels a l’entorn natural sense manipulacions, s’afegeix una nova categoria de fotografia creativa, que si que admetrà filtres, retocs i alteracions per a la configuració d’un missatge artístic. A més, també s’incorpora un apartat audiovisual per a la realització de curtmetratges, incloses obres de caràcter publicitari, de menys de 15 minuts i en valencià.

Participació

El termini de presentació de treballs comença ja i estarà obert fins al 31 de gener. El jurat prendrà una decisió el 6 de febrer i el dia 8 es notificarà als guanyadors el veredicte. Cal indicar que cada categoria comptarà amb un únic premi de 200 euros i diploma i que, en cas de ser necessari, algun premi pot ser declarat desert.

Cal assenyalar que aquest concurs és d’àmbit nacional, que està obert a totes les persones, aficionades o professionals, de l’àmbit fotogràfic i/o audiovisual i a tots els membres de l’FLF (Federación Levantina de Fotografía) i de la CEF (Confederación Española de Fotografía) d’altres països.

La temàtica és el paisatge protegit de la desembocadura del Millars, per tant, pot presentar-se qualsevol fotografia o audiovisual realitzada dins dels seus límits, relacionada amb la flora, la fauna, el paisatge o qualsevol dels vessants naturals i culturals que el rodegen, en funció de les categories.

Correu

El concurs comptarà amb cinc categories (fotografia paisatgística, fotografia històrica, fotografia crítica, fotografia artística i curtmetratge), per la qual cosa en presentar les fotografies o audiovisuals haurà d’especificar-se aquella en què es vulga participar. Els interessats només podran participar a través de la seu electrònica del Consorci (consorciriumillars.sedelectronica.es) o mitjançant correu electrònic (riumillars@gmail.com). Cada fotografia es déu presentar amb indicació del lloc del paisatge protegit on va ser presa, deuen ser originals i inèdites, i no estar a l’espera de decisió de jurat o haver sigut premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic.

Més informació en la web www.consorciriumillars.com.