L’Ajuntament de Benlloc s’ha incorporat al sistema de recollida selectiva porta a porta subvencionat per l’àrea de Sostenibilitat de la Diputació de Castelló, amb l’objectiu de reduir els residus que acaben en un abocador i fomentar l’economia circular.

Acompanyament

El diputat del Cicle Integral de l’Aigua, Renovables, Residus i Reciclatge, Ignasi Garcia, es va reunir amb l’alcalde de Benlloc, Àngel Ribés, per a conéixer l’evolució del projecte al municipi, on s’han repartit més de 200 contenidors i bosses de reciclatge per a la separació adequada dels diferents residus a les llars i als comerços de la localitat. "Ens alegrem que Benlloc s’incorpore al sistema de recollida selectiva porta a porta i que se sume a l’aposta decidida de transició cap a una economia circular a les nostres comarques", va manifestar Garcia, qui també va voler afegir que "la Diputació Provincial està acompanyant els pobles de Castelló en el repte de gestionar correctament els nostres residus i d’entendre’ls com a matèries primeres que s’han de reduir, recuperar, reutilitzar i reciclar».

Treball de reforç

Amb aquesta finalitat, durant aquestes setmanes les educadores ambientals de la Diputació de Castelló reforçaran la seua tasca a la localitat de la Plana i oferiran assessorament al veïnat sobre el nou mètode de recollida separada dels residus domèstics.

El municipi s’ha sumat així a la iniciativa d’altres pobles de la província com Atzeneta i Vistabella, localitats que també són beneficiàries d’aquesta línia de subvencions, que afavorix tant a ajuntaments com a mancomunitats. Amb el desenvolupament d’aquest projecte, la institució provincial pretén millorar l’entorn de les poblacions de menys de 5.000 habitants, així com la qualitat i l’atenció del servei al veïnat i millorar també les xifres corresponents a la recuperació de residus domèstics a les zones de l’interior de la província de Castelló.