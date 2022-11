CaixaBank i Fundación Bancaja han seleccionat deu projectes mediambientals en la Comunitat Valenciana en el marc de la IV Convocatòria Mediambiental, dotada amb 150.000 euros.

L’objectiu és donar suport a iniciatives encaminades a la millora del patrimoni natural. Els projectes presentats i seleccionats s’emmarquen dins de diferents tipologies, com la biodiversitat (conservació, restauració i ús sostenible dels ecosistemes), l’economia circular (reducció i reciclatge de residus, especialment plàstics), la innovació ambiental (tecnologies útils per a reduir o evitar l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i la petjada ecològica), així com el repte demogràfic vinculat a l’impacte ambiental.

Beneficiaris

Les iniciatives beneficiàries de la convocatòria han sigut: Associació Connecta Natura (ACN), pel projecte Biodiversidad en acción: variedades tradicionales para recuperar ecosistemas; Associación Amica, pel projecte Sumando capacidades para la implantación de policultivo en campos de olivo; ASSUT (Fundació Assut de la Comunitat Valenciana per la Sostenibilitat dels Sistemes Litorals de la Mediterrània), pel projecte Actuacions 2022/2023 de l’Acord de Custòdia del Territori en el Tancat de l’Estell i Rojas (Parc Natural de l’Albufera de València); Associació FauNatura, pel projecte Tierra de aguiluchos: estudio y favorecimiento de las poblaciones de aguilucho cenizo y aguilucho lagunero occidental en el sur de Alicante; Fundació Limne, pel projecte Proyecto Aquarium; Fundación de la Comunitat Valenciana Victoria Laporta Carbonell (FVLC), pel projecte Estudio de la Influencia del cambio climático sobre ecosistemas y especies en la ZEC/ZEPA/LIC Sierras de Mariola y el Carrascal de la Font Roja; Fundación Oxígeno (FOX), pel projecte Apicultura sostenible para preservar el planeta: educación y formación sobre apicultura i polinización; Interpreta Natura (IN), pel projecte Olivares de miel-Aceite contra el fuego, el objetivo es doble; SEO-Sociedad Española de Ornitología, pel projecte Chorlitejo patinegro 4.0: Consolidación y transferencia de experiencias innovadoras en la gestión y mejora del hábitat del chorlitejo patinegro en Castellón y Alicante; i Solidaridad Internacional País Valenciano (SIPV), per la iniciativa Siembra: fomento de la soberanía alimentaria a través del cultivo tradicional y el consumo responsable. Fase 2.