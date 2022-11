L’ IES l’Alcalatén de l’Alcora, amb els alumnes que cursen 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, va participar, recentment i per segona vegada, en la campanya Mans al riu, organitzada per la Fundació Limne, una entitat sense ànim de lucre que treballa per la restauració d’ecosistemes mitjançant la participació ciutadana.

L’activitat es va realitzar en el paratge de la Font Nova, en el riu de la capital de l’Alcalatén, on els participants van recollir més de 70 kg de fem (plàstics, vidres i altres residus). Els alumnes van comprovar el grau de brutícia existent en aquest entorn, van contribuir a la seua neteja, van aprendre la importància que cobra la conservació de la naturalesa i van comprovar el mal ús que es fa dels espais públics, complint els objectius d’aquesta campanya focalitzada en la conservació dels rius i la neteja de residus dels entorns naturals, que des de l’any 2010 ha aconseguit la mobilització de milers de ciutadans. La direcció de l’institut va expressar el seu agraiment a tots els alumnes, professors i a tots els col·laboradors participants en la iniciativa mediambiental solidària. Sensibilització Aquesta jornada de neteja popular s’organitza anualment en diferents localitats i pretén visibilitzar així com sensibilitzar sobre l’estat dels ecosistemes i fer una gestió responsable dels residus. En definitiva, aquesta iniciativa té com a objectiu conscienciar a la ciutadania de la necessitat de la conservació de rius i la neteja dels entorns naturals, sent la informació ambiental i la reducció de residus els fils conductors de la trajectòria d’aquesta campanya de voluntariat. Deixalles La Fundació Limne, a través del programa Voluntariat en rius (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i d’altres entitats), elimina de manera coordinada als municipis colaboradors les deixalles existents als rius amb la col·laboració dels voluntaris de la Fundació Limne i la ciutadania en general, així com centres educatius com en este cas l’IES l’Alcalatén de l’Alcora.