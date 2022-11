Iberdrola apostarà per digitalitzar més del 80% de les seues xarxes de transport i distribució per a 2025, amb l’objectiu de contribuir a la descarbonització de l’economia.

"El paper de les xarxes elèctriques per a la connexió i integració en el sistema de la generació renovable distribuïda, la mobilitat i la climatització és estratègic si volem aconseguir l’electrificació de l’economia", va recorar el CEO d’Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, en el tancament de la primera edició de Innovation Week, celebrada en el Global Smart Grids Innovation Hub, el centre global de xarxes intel·ligent de la companyia. Sota el lema Construïm junts la xarxa del futur i amb l’objectiu de compartir els projectes d’innovació més avançats en l’àmbit de les xarxes intel·ligents, a la trobada va assistir la secretària autonòmica d’Economia Sostenible de la Generalitat valenciana, Empar Martínez, que va estar acompanyada per la directora d’i-DE en la Comunitat, Ana Lafuente. La cita també va comptar amb la participació de tots els agents de la Comunitat Valenciana involucrats en el procés de transformació del sistema elèctric, com a institucions i empreses proveïdores.

Impuls a la innovació

La inversió en R+D+i resulta essencial en la ruta cap a la transformació de les xarxes en una infraestructura intel·ligent, més fiable i segura, que permeta un consum més econòmic i responsable. "La innovació i la tecnologia, amb la utilització de les dades i la intel·ligència artificial com a palanca són l’única via per a continuar avançant", va assenyalat Ruiz-Tagle.

La Innovation Week ha acollit a més una mostra de la tecnologia per a la instal·lació d’elements de protecció d’avifauna en línies aèries, la gestió de les xarxes, com l’ús de drons per al monitoratge remot de subestacions o la utilització de realitat virtual en labors de supervisió d’infraestructures elèctriques sense necessitat de desplaçament. Aquest tipus de desenvolupaments pretén reduir les situacions de risc i optimitzar el manteniment de les xarxes.

El Global Smart Grids Innovation Hub s’ha convertit en un pol de creixement i col·laboració entorn de la descarbonització i el paper de les xarxes intel·ligents en la transició energètica.