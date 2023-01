El parc natural de la Serra d’Espadà celebrarà diumenge que ve, 29 de gener, el Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana descobrint la importància dels boscos i realitzant una plantació simbòlica en el municipi d’Artana, que va patir un important incendi forestal en l’any 2016. En 2017 es van presentar projectes de voluntariat per a treballar en la regeneració de l’àrea afectada. Van presentar una proposta de voluntariat centrada en el seguiment de la regeneració de la zona, en col·laboració amb el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM).

L’objectiu d’aquesta jornada va ser el disseny d’un procés participatiu per a dur a terme actuacions de conscienciació de la població sobre la importància del bosc, secundat amb voluntariat ambiental.

L’activitat, gratuita i d’aproximadament dues hores de duració, s’iniciarà a les 10.30 hores i fa falta realitzar la inscripció mitjançant el correu electrònic parc_espadan@gva.es. Cada usuari podrà inscriure a un màxim de cinc participants.

Per a totes les edats

Així, el parc natural proposa visitar aquesta zona d’Artana, comprovar el seu estat de regeneració i repoblar amb espècies fruiteres la superfície per a facilitar així la vida de la fauna present en el territori. Des de l’organització es recomana portar calçat i roba adequada, així com també aigua i esmorzar. A més, cal destacar que l’activitat és apta per a tots els públics.

Molts beneficis

Els arbres i els boscos proporcionen multitud de beneficis en forma de recursos i de benestar. Els arbres donen qualitat al paisatge en què es troben i moltes vegades són el seu protagonista. La conservació dels boscos contribueix a mitigar el canvi climàtic, un dels grans problemes ambientals del planeta. I proporcionen oci, gaudi i bellesa, tant en la naturalesa com als parcs i jardins de pobles i ciutats. Els arbres i els boscos ens donen molt... anima’t a participar en l’activitat mediambiental que acollirà diumenge que ve Artana.