Iberdrola ha sigut seleccionada com una de les utilities més sostenibles a nivell mundial, segons l’índex Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, que elabora anualment la publicació Corporate Knights. La companyia s’ha situat a més com una de les primeres 25 del món dins d’aquesta classificació.

Corporate Knights és una empresa d’investigació de mitjans i inversions en la qual la seua confiança es destaca pel seu historial en el subministrament d’informació, objectius i anàlisis ESG (mediambiental, social i govern corporatiu, per les seues sigles en anglés). La classificació en Global 100 és una insígnia d’honor per a l’excel·lència en sostenibilitat i augmenta la confiança dels inversors. Per a elaborar el rànquing de les 100 empreses més sostenibles del món s’analitzen més de 8.000 empreses cotitzades, els ingressos de les quals superen els 1.000 milions de dòlars, i es descarten aquelles que tinguen carbó, dificulten les polítiques climàtiques i provoquen una desforestació extrema. A continuació, Corporate Knights analitza indicadors que cobreixen la gestió de recursos, empleats, gestió financera, ingressos i inversions verdes i acompliment amb proveïdors. Iberdrola, a més de pertànyer a l’índex Global 100, suma la presència del grup en els principals índexs de sostenibilitat internacionals, com Dow Jones Sustainability Index, MSCI, CDP, FTSE4Good, etc.