L’Alcora mostra la seua versió més verda. La capital de l’Alcalatén ha plantat nous arbres en el seu nucli urbà. Dos moreres en la zona del centre de salut, tres brachichiton en el PAI Gómez, dos alligustrum en avinguda Castelló i tres al carrer País Valencià, un melia en la carretera Llucena i dos jacaranda en la plaça Molí Custodio. A més també han reposat arbres ferits que van ser talats en l’avinguda Teniente General Michavila, així com reparar altres existents de fa anys.

Tala

Cal destacar que els operaris contractats per l’Ajuntament han talat diversos arbres pel fet que presentaven greus ferides en les branques i, davant la situació de perill de caiguda, el consistori ha decidit retirar aquests exemplars per a la seua reposició per altres de la mateixa espècie, plataneres.

"Per la seguretat dels vianants i per a evitar risc d’accident és necessari dur a terme aquesta actuació", van informar des de l’àrea de Parcs i Jardins, recordant que aquest estiu va caure un d’ells. A més, en breu també es procedirà a la tala d’alguns arbres al carrer País Valencià i zona del passeig cap a la Pista Jardí, en aquest cas "perquè estan molt llenyosos" i se substituiran per exemplars "amb una copa més gran perquè facen ombra".

Assessor Mediambiental

D’altra banda, cal ressenyar que la Universitat de València assessora en matèria mediambiental a l’Ajuntament de l’Alcora. L’alcalde, Samuel Falomir, recorda que el consistori va adjudicar aquest servei l’any passat. Falomir explica que es tracta d’una de les iniciatives acordades en el si del Consell Municipal de Medi Ambient, orientades a la protecció i defensa del medi ambient urbà i rural, la millora de la qualitat de vida i l’increment de l’habitabilitat i sostenibilitat del municipi de l’Alcora.

El suport tècnic es materialitza en informes, escrits i actuacions d’interés ambiental per al municipi, dins de l’àmbit de les seues competències, les quals inclouen la protecció del medi ambient i la salut dels ciutadans.