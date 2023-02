Existien certeses del fet que els voltors estaven desplaçant a les àguiles de panxa blanca en el territori de la Comunitat Valenciana, una espècie d’au rapinyaire catalogada en perill d’extinció, però mai, fins ara, s’havia pogut documentar amb imatges l’okupació dels seus nius per part dels voltors. Eixe rellevant avanç pel que fa a la investigació s’ha produït en la província de Castelló, amb una de les càmeres de videovigilància instal·lades dins d’ un projecte de la Conselleria d’Agricultura i els Agents Mediambientals del GIA, que monitora des de fa tres anys la presència d'aquestes àguiles al territori i la seua nidificació.

La seqüència completa captada per la càmera mostra amb claredat com l’àguila està al niu covant els ous. En un moment determinat l’abandona i arriben els voltors, que s’apropien del niu i trenquen els ous. Des de l’Associació Agents Mediambientals expliquen que «abans s’havia comprovat que els voltors les molestaven i afectaven el seu establiment, però mai s’havia ratificat que una vegada ficats els ous de l’àguila, els voltors entraven i els destruïen».

La problemàtica de la conservació de les espècies en perill d’extinció és prioritari per a la Conselleria i els agents mediambientals i per aconseguir la informació més àmplia possible sobre el que passa des que es detecta un niu d’àguila és perquè es va posar en marxa aquesta iniciativa que, ara per ara, ja compta amb 10 càmeres distribuïdes per tot el territori.

Informació valuosa

L’Associació Agents Mediambientals defén que fer ús d’aquesta tecnologia en projectes així «sempre que es faça de forma adequada, proporciona una informació molt valuosa per tal de conéixer l’ecologia de l’espécie, les seues fortaleces i mancances, les amenaces i les oportunitats».

Una vegada coneguda aquesta informació, «no es pot fer res per revertir la situació, és la competència natural», però contribuirà a millorar els treballs per tal de consolidar la població de les àguiles de panxa blanca en un lloc al qual sempre han pertangut.