El col·legi Villa Fátima de Borriana es consolida com el primer punt de recollida a la localitat i un dels primers a la província per a reciclar maquinetes d’afaitar. Els veïns poden depositar les seues maquinetes d’afaitar usades en la caixa de recollida en el centre escolar, en horari de 8.00 a 17.00 hores, per a donar-los una segona vida i convertir-les en productes d’ús quotidià. Amb la seua participació contribueixen a més a recaptar fons per a l’ONG Eduque, que actua per a aconseguir que tots els xiquets puguen gaudir dels seus drets.

Programa de reciclatge

El col·legi s’ha inscrit com a punt de recollida del programa de reciclatge BIC de maquinetes d’afaitar impulsat per TerraCycle, empresa especialitzada en el tractament de residus difícils de reciclar, i BIC, la marca de papereria, encenedors i maquinetes d’afaitar. Els veïns poden reciclar les seues maquinetes usades, siga com siga la marca, i tant si són recarregables com a d’un sol ús. En el punt de recollida també es poden depositar instruments d’escriptura per a donar-los una segona vida.

El col·legi Villa Fátima recopila totes les maquinetes en unes caixes facilitades per TerraCycle, que les recull una vegada plenes. Les peces recol·lectades se separen i reciclen per a convertir-les en matèria primera per a fer productes d’ús quotidià, com a equips de jardineria, saboneres, o productes de bany. Pel seu costat, les fulles es fonen en lingots per a la seua reutilització en la indústria metal·lúrgica. El programa contribueix a l’economia circular, ja que els residus són utilitzats de nou pels fabricants i reintroduïts en el sistema productiu per a evitar l’ús de noves matèries primeres.

Donació

Per a promoure la implicació dels recol·lectors, el programa els recompensa amb punts TerraCycle per cada quilogram recollit i a partir de 2 kg recol·lectats. Cada punt TerraCycle es converteix en un euro que l’associació donarà a l’ONG. El director de col·legi, Manuel Ortiz, va dir: "Estem orgullosos de participar en el programa i ésser el primer punt de recollida a Burriana".