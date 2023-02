Fundación Iberdrola España ha renovat a València el conveni amb Fundació Migres per al projecte de reintroducció de l’àguila pescadora a la Comunitat Valenciana, que analitzarà i valorarà actuacions per a la reintroducció i recuperació d’aquest ocell rapaç en risc d’extinció en la Península Ibèrica.

El president de la Fundació Migres, Miguel Ángel Ferrer, i el director de la Fundació Iberdrola España, Ramón Castresana, van signar el conveni en la Conselleria de Transició Ecològica. L’acte va comptar amb la presència del director general de Medi Natural de la Generalitat valenciana, Julio Gómez; el cap de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana, Juan Jiménez; la directora regional d’i-DE, l’empresa distribuïdora del grup Iberdrola, Ana Lafuente; i el delegat de la companyia en la Comunitat, Ibán Molina.

El projecte, que es va iniciar en 2022 en la Marjal de Pego, compta amb un pressupost anual per part de la Fundación Iberdrola España de 50.000 euros i s’emmarca en un dels seus principals eixos d’activitat, com és la protecció de l’avifauna i la conservació dels hàbitats.

L’objecte d’aquesta col·laboració és l’obtenció de joves pescadores, de diferents països donants, per al seu trasllat a la Comunitat Valenciana i el seu alliberament mitjançant les tècniques de hacking, habituals en aquesta mena de projectes de reintroducció. L’objectiu és la recuperació d’una població reproductora autosuficient en la Comunitat després de més de 50 anys de la seua desaparició.

El número estimat necessari per a això és d’un centenar de pollastres, que es pretenen alliberar al llarg de cinc anys, per al que es compta amb el suport de països donants com Escòcia, Suècia, Noruega, entre altres. Al principi la previsió era l’alliberament d’un mínim de 12 joves en 2022, però la sobtada aparició d’un brot particularment virulent de grip aviària va impedir el moviment d’exemplars dins de l’àmbit europeu, per la qual cosa es preveu que enguany puga realitzar-se el trasllat del nombre d’exemplars inicialment previstos.

Compromís

La Fundació Migres ha desenvolupat, des del seu inici, més de 130 projectes relacionats amb la reintroducció de dues espècies d’ocells amenaçats, l’àguila pescadora i l’àguila imperial, amb l’objectiu de recuperar per a la Península Ibèrica una espècie que havia sigut extingida per actuacions humanes i que va tornar a criar a Espanya.

Iberdrola, a través de la seua fundació a Espanya, està fermament compromesa amb la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. El compromís amb la biodiversitat s’estén a importants accions que es regeixen per les línies marcades en el Pla Director com el suport a programes de conservació d’espècies amenaçades i la restauració d’hàbitats protegits. La fundació treballa amb institucions i empreses per a millorar l’entorn ecològic i protegir la biodiversitat. Entre altres iniciatives, recolza en la Comunitat, el Premi Rei Jaume I a la Protecció del Medi Ambient, que es concedeix a persones que hagen destacat en la investigació sobre la millora de l’entorn ecològic.