Iberdrola presenta davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) un pla amb més de 40 mesures que suposaran l’estalvi de 29,3 TWh anuals, equivalent al consum d’uns tres milions de llars. La major part de l’estalvi vindrà per la posada en marxa de nova potència renovable impulsada pels més de 6.000 milions d’euros d’inversió previstos a Espanya fins a 2025.

Els nous parcs d’energia verda representen la major part de la contribució d’Iberdrola, amb 20,3 TWh, dels quals un 20,5% ja estan en marxa, mentre que el 79,5% restant estarà llest entre 2023 i 2025. Iberdrola inclou prop de 8,1 TWh provinents de solucions d’estalvi a clients i empleats, com l’aïllament d’habitatges, l’autoconsum fotovoltaic, la compra de vehicles elèctrics per al transport de persones i mercaderies, i l’aerotermia, entre altres mesures.

El pla d’Iberdrola també inclou mesures en les seues pròpies instal·lacions, com la climatització --el 85% ja funciona sense combustibles fòssils-- i la posada en marxa d’infraestructures de recàrrega d’edificis corporatius, l’electrificació de vehicles de transport col·lectiu, la substitució de la totalitat de la flota per vehicles elèctrics i la posada en marxa d’instal·lacions solars en edificis corporatius i centrals de generació.

El conseller delegat d’Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, va explicar que "el grup es converteix amb aquest pla en una de les empreses espanyoles que més contribueixen a l’estalvi energètic i certifica públicament el que porta fent des de fa més de dues dècades: el seu compromís amb les energies netes, la independència energètica i la protecció dels consumidors". "A més, continuarem fent esforços de descarbonització amb la producció d’hidrogen verd per als processos en els quals no siga possible l’electrificació", va dir.

Líder en renovables

La companyia seguirà amb la seua estratègia de descarbonització en el futur. Ja compta amb prop de 40.000 MW instal·lats en renovables --i a més és líder a Espanya en eòlica terrestre, amb més de 20.000 MW-- i va anunciar en la presentació del seu pla estratègic fins a 2025 inversions de 17.000 milions d’euros en renovables, per a aconseguir 52.000 MW al final del període. El 80% de la seua potència actual ja està lliure d’emissions contaminants.

Cal assenyalar que gràcies a aquestes inversions, la companyia incrementarà en 12.100 MW la seua capacitat instal·lada renovable: 3.100 MW eòlica terrestre, 6.300 MW fotovoltaica, 1.800 MW offshore, 700 MW de bateries i 200 MW d’hidràulica. A més, el grup ja compta amb un 50% de la nova capacitat assegurada i entorn d’un 95% de la producció estarà contractada per a 2025.

L’empresa compatibilitzarà el seu creixement en renovables amb l’objectiu d’arribar a ser neutra en carboni per a 2030 en les seues centrals de generació i consums propis i en totes les seues activitats en 2040. A més, Iberdrola tindrà un impacte net positiu en la biodiversitat en 2030, impulsant la plantació de 20 milions d’arbres en 2030.