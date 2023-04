El compromís d’Iberdrola amb la sostenibilitat ha fet un nou pas avant en convertir-se en la primera companyia que obté el certificat d’hidrogen renovable d’Aenor en la seua planta de Puertollano i la hidrogenera de Barcelona. Aquest reconeixement confirma que Iberdrola produeix hidrogen procedent de fonts d’energies renovables, respectuoses amb el medi ambient i neutre a nivell climàtic.

En concret, el segell Aenor Verificació d’hidrogen renovable abasta el procés de generació, emmagatzematge i comercialització d’hidrogen, així com el sistema de gestió de l’organització. Aquest reconeixement acredita que Iberdrola compleix amb la regulació europea establida en l’acte delegat, utilitzant la tecnologia d’electròlisi de l’aigua i que l’electricitat utilitzada per a la mateixa prové exclusivament d’energies renovables.

Entrega

El certificat va ser recollit pel castellonenc Ibán Molina, director d’Hidrogen Verd Espanya d’Iberdrola, i entregat per José Luis Moreno, director de Grans Comptes d’Aenor, en un acte celebrat en la planta d’hidrogen verd d’Iberdrola a Puertollano.

Molina va declarar que "aquest certificat és un orgull i dona una mostra clara del paper d’Iberdrola en la generació d’hidrogen renovable per a descarbonitzar l’economia. En aquest sentit, l’hidrogen és un cas d’èxit a Puertollano i a Barcelona, on ajuda a descarbonitzar processos on no arriba l’electrificació, la qual cosa serveix per a continuar lluitant per un horitzó sostenible".

Per part seua, José Luis Moreno va explicar que Aenor està compromés en la lluita contra el canvi climàtic i el fem aportant una àmplia gamma de certificacions relacionades amb la preservació del medi ambient, la gestió del carboni i les accions de mitigació del canvi climàtic. "Felicitats a Iberdrola, perquè és la primera companyia que ha aconseguit el reconeixement Aenor d’hidrogen renovable, un vector energètic clau per a avançar cap a un model d’economia lliure de petjada de carboni", va manifestar.

Garanties

L’auditoria d’Aenor ha verificat el tipus de gas produït, les matèries primeres utilitzades i la tecnologia de producció de gasos renovables utilitzades en la instal·lació per Iberdrola, comprovant-se que compleixen els requisits de sostenibilitat establits.

L’hidrogen, l’element químic més abundant de l’univers, està centrant l’interés del sector pel seu potencial per a convertir-se en un vector energètic que, associat a les fonts d’energies renovables, permeta descarbonitzar importants usos de la indústria i la mobilitat i avançar cap a un model d’economia lliure de petjada de carboni.

En la tecnologia d’Iberdrola, l’energia que genera l’hidrogen renovable és una energia 100% neta i amb zero emissions de CO2. L’hidrogen renovable, en usar-se com a combustible, únicament produeix vapor d’aigua. No emet gasos contaminants, no genera radiació i no produeix residus materials. En altres paraules: no deixa empremta de carboni sobre el planeta. És, bàsicament, aigua que es transforma en energia i que torna a transformar-se en aigua.

Dos projectes únics

La planta d’hidrogen verd d’Iberdrola a Puertollano (Ciudad Real) està integrada per una planta solar fotovoltaica de 100 MW, un sistema de bateries d’ió-liti amb una capacitat d’emmagatzematge de 20 MWh i un dels majors sistemes de producció d’hidrogen mitjançant electròlisi del món (20 MW). Tot a partir de fonts 100% renovables.