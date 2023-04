Les dramàtiques conseqüències dels grans incendis, tan socials i mediambientals com les econòmiques són inqüestionables, i d’elles no deixa de parlar-se, especialment a les zones afectades, quan el foc ja està apagat, donat que són visibles i quantificables. Però sota les cendres queden altres perjuís que passen desapercebuts, però són molt preocupants, donat que arriben a ser irreversibles i irreparables. Els focs que han assolat part de la massa forestal a l’Alt Palància i l’Alt Millars, en qüestió de menys d’un any, ha suposat la destrucció total o parcial de diverses microrreserves de flora de la província.

Com indiquen els biòlegs Simón Fos Martín i Emili Laguna Lumbreras en un article publicat a la revista científica Mètode, la microrreserva "és una figura basada en la protecció d’espais de fins a vint hectàrees amb flora endèmica, rara o amenaçada". A tot el territori autonòmic hi ha catalogades en l’actualitat més de 300 que protegeixen de manera directa quasi 2.500 ha, algunes de les quals estaven ubicades en les comarques que l’estiu del 2022 i el passat mes de març es veren afectades per dos grans incendis.

Hàbitats prioritaris

La desaparició dels boscos és colpidora. El més cridaner, visualment, és veure muntanyes que eren verdes tenyides de gris, però els arbres només són les espècies més grans d’ecosistemes formats per milers i milers d’espècies de fauna i flora que les flames han consumit. Més enllà dels casos particulars de plantes, arbres o flors que s’han cremat i que pot ser molt complicat recuperar, el que cal analitzar és la pèrdua de formacions vegetals que són considerades com hàbitats prioritaris "amb molta importància pel que fa a la conservació", adverteixen experts consultats per Mediterráneo.

A les zones cremades en els incendis de Bejís i Villanueva de Viver "hi havia bosc madur de Pinus nigra, Juniperus thurifera (sabines de gran mida) o Viburnum tinus (marfull) així com moltes altres varietats que són típiques d’aquest tipus d’ecosistemes de serra que s’han vist seriosament afectades", la recuperació de les quals no és qüestió d’anys, sinó de dècades.

A falta d’un estudi detallat que encara no s’ha escomés, existeix inquietud per com s’han pogut veure afectades varietats vegetals de gran valor com Ribes alpinum, per citar alguna entre desenes de possibilitats, perquè aquests ecosistemes "estan integrats per una gran biodiversitat, arbres, arbustos, flors, fongs, insectes...", tots éssers vius que s’han vist directament afectats o han desaparegut víctimes de la propagació del foc.

Entre les microrreserves de flora amenaçades o afectades en major o menor grau pels grans incendis de Castelló estarien les del barranc de la Maimona (Montanejos) o penya del Diablo, La Olmeda /Fuente la Reina), en l’Alt Millars, i les del barranc del Sahuquillo, l’Estret del Cascajar o La Paricona, en l’Alt Palància.