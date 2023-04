L’Oceanogràfic de València compta amb més de 20.000 animals de 650 espècies diferents, de les que 406 estan incloses en la Llista Roja d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN) i classificades en diferents nivells de risc, des de preocupació menor, quasi amenaçada, vulnerable, en perill i en perill crític d’extinció.

El fet que aquests animals formen part de la família de l’aquari valencià, situat en la Ciutat de les Arts i les Ciències, fa possible la investigació sobre les seues principals amenaces, l’establiment de programes de recuperació i conservació, i la divulgació de les iniciatives de protecció per a la cerca del suport de la ciutadania.

Com a centre de referència en investigació i conservació d’espècies, l’Oceanogràfic proporciona tant els exemplars com l’entorn adequat per a estudiar i recuperar espècies; una part essencial que ajuda a disminuir les amenaces de la seua desaparició.

Entre els animals catalogats en greu perill de desaparéixer es troba el tauró nodrissa de cua curta, el tauró bou, el peix guitarra, el tauró ratlla o la ratlla àguila marina. A més, l’aquari de València també mostra diferents espècies de tortugues terrestres, marines i d’aigua dolça, moltes també en perill d’extinció. Per a totes estes espècies, l’Oceanogràfic suposa un halo d’esperança.