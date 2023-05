L’economia circular és per al grup Iberdrola un element clau per a un desenvolupament sostenible i una oportunitat com a motor per a l’acció climàtica i la transició energètica. El grup porta temps treballant en aquest camp, a través de la seua activitat i de la manera de treballar amb proveïdors i clients. El model energètic sostenible, que aposta per la descarbonització i electrificació de l’economia a més de per la innovació, s’alinea directament amb l’economia circular a través de la reducció d’emissions, l’ús de recursos renovables per a la producció, la millora de l’eficiència, l’optimització de recursos i la maximització de l’aprofitament dels residus. A més, fomenta la investigació per a desenvolupar noves tecnologies i avançar solucions a l’ús dels residus, i promou el consum responsable.

D’altra banda, el grup ofereix productes de major eficiència energètica, que aprofiten la digitalització i les energies renovables i promou la mobilitat elèctrica. Cal assenyalar que en 2017 Iberdrola es va adherir al Pacte per una economia circular. La firma ha treballat en la seua estratègia d’economia mitjançant la identificació dels indicadors específics per al flux de materials amb l’objectiu de reduir el percentatge de generació de residus, augmentar el percentatge de residus reciclats i augmentar el percentatge de matèries secundàries mitjançant la tracció de proveïdors