Iberdrola lliura els primers premis Convive, al costat del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM), en el marc de la Càtedra per als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquests premis pretenen reconéixer i donar visibilitat a iniciatives, aliances, empreses, accions o entitats locals que exemplifiquen la integració de les energies renovables amb el desenvolupament socioeconòmic i la conservació de la biodiversitat a Espanya.

Les candidatures d’aquesta primera edició han sigut valorades en funció de cinc criteris: impacte socioeconòmic-ambiental; alineament amb valors del programa Convive en renovables; naturalesa i persones; col·laboració i aliances entre agents i replicabilitat de la iniciativa-projecte.

Les diferents iniciatives han pogut concórrer a una o diverses categories, a saber: entitats locals; participació ciutadana; investigació, coneixement i innovació; emprenedoria social i empresarial; comunicació i conscienciació.

Els premiats rebran hui el guardó dels Conviu en un acte presidit per Ignacio Galán, president d’Iberdrola, i des de llavors entraran a formar part del repositori de guanyadors, amb especial reconeixement i ajudes a la difusió del seu projecte.

Convivint en harmonia

Per a aconseguir una economia més sostenible i els objectius climàtics és necessari avançar en la descarbonització. Com a referents mundials en la lluita contra el canvi climàtic, Iberdrola ha creat el programa Convive, una línia de millora contínua que integra totes les iniciatives i aliances que basteixen ponts cap a una transició energètica en harmonia amb la naturalesa i les persones. Aquest programa integra, amb aquests objectius, actuacions concretes per a cada projecte i la seua localització, així com iniciatives de caràcter global. Abasten accions com la investigació i seguiment de l’evolució de la biodiversitat en noves plantes fotovoltaiques; el desenvolupament de nous models de negoci en agrovoltaica; el desenvolupament i prova de noves tecnologies per a la detecció precoç i gestió de situacions de risc; l’impuls al teixit industrial local, facilitant el desenvolupament de capacitats en la cadena de valor; programes de formació o les iniciatives per a la compatibilització amb l’activitat econòmica local i la contribució directa a la comunitat amb la contractació de proveïdors i experts locals.

Les energies renovables, especialment l’eòlica i la solar fotovoltaica, són tecnologies madures, competitives i disponibles a gran escala en quasi tots els països. Són una palanca clau en la descarbonització i un eix d’actuació per als anys que resten d’aquesta dècada. Les renovables són també font de competitivitat industrial, ocupació, creixement econòmic i seguretat energètica.