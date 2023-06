L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) va obtindre un accèssit en la XIV edició dels Premis Nacionals d’Envàs i Embalatge, gràcies al projecte Hexabox, de Daniel Tena, en el repte proposat per l’empresa ITC Packaging, consistent en el disseny d’un envàs reutilitzable per a aliments. El diseny de Tena és un nou concepte d’envàs per als snacks, dissenyat de manera hexagonal per a facilitar la seua distribució i multifunció, ja que té utilitat com a envàs, tupper, etc.

En aquest repte, la guardonada va ser Sandra Marcela Palacios, de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant (EASDA), amb el seu projecte Snack GO!; mentre que l’altre accèssit va ser per a Natale Armendariz, Maider Armentia, Oier Bengoetxea i Itziar Sánchez, de Mondragon Unibertsitatea, amb el seu projecte anomenat Magma. Lliurament La XIV edició dels Premis Nacionals d’Envàs i Embalatge va celebrar el seu acte de lliurament a València, amb l’assistència de més de 200 estudiants i professionals. Els guanyadors del certamen tenen en comú la creació de solucions noves, perquè les empreses puguen adaptar-se al tsunami legislatiu que ha suposat l’entrada en vigor del reial decret d’envasos i residus d’envasos o de l’impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, entre d’altres. Els premis estan organitzats pel Clúster d’Innovació en Envàs i Embalatge i, en aquesta edició, les empreses reptadores han sigut Cabka, Encaixa, Hinojosa, ITC Embalatge, Logifruit i Laboratoris Maverick.