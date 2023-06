Diàleg i col·laboració. Aquests van ser els dos missatges que va voler destacar el president d’Iberdrola, Ignacio Galán, en la primera edició dels premis Convive, que naixen amb l’objectiu d’avançar en la transició energètica cap a la descarbonització i reconeixen les millors iniciatives per a la convivència de les energies renovables, la naturalesa i les persones. Els guanyadors dels guardons, que premien les iniciatives, aliances, empreses, accions o entitats locals que exemplifiquen la integració de les energies renovables amb el desenvolupament socioeconòmic i la conservació de la biodiversitat a Espanya, van ser: Pueblo Solar de Cedillo i ajuntament Revilla Vallejera (entitats locals), govern foral de Navarra (participació ciutadana), Institut Internacional de Dret i Medi Ambient (investigació, coneixement i innovació), Faramax (emprenedoria social i empresarial), EFEverde (comunicació i conscienciació); així com SEO BirdLife (premi extraordinari).

Iberdrola ha creat el programa Convive amb el qual vol desenvolupar impactes positius en les comunitats locals, per a contribuir al desenvolupament econòmic rural i a la vertebració del territori. Així mateix, la companyia cerca crear un benefici en la biodiversitat perquè allí on hi ha renovables hi ha millor conservació del territori i tornen a créixer espècies vegetals autòctones silvestres que atrauen a espècies animals autòctones.

A nivell global, aquest projecte contribueix a la lluita contra el canvi climàtic i, a nivell local, genera activitat econòmica i millora la biodiversitat.

Exemple de convivència

El programa Convive d’Iberdrola s’estructura sobre tres línies d’actuació: desenvolupament socioeconòmic (possibilitant la contribució dels projectes al desenvolupament econòmic i social, a nivell local i nacional); protegint i millorant la biodiversitat (contribuint a la integració de les instal·lacions en el territori i el paisatge, millorant la contribució a la biodiversitat i el seu impacte mediambiental); i aprenent de la mà d’experts (millorant l’impacte de les renovables i l’acceptació social de la transició energètica a través de la col·laboració amb tercers).