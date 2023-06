El professor de Biologia Vegetal de l’IES Almenara, Juan Ramón Vázquez Mora, ha dut a terme la seua tesi doctoral que ha focalitzat en la vegetació de la Serra d’Espadà (començant des de la costa, per tal de tindre una visió el més ampla possible) i que ha plasmat en un interessant llibre.

En la primera part de l’obra es marquen els límits del territori estudiat (uns 614 km2 entre les comarques de la Plana Baixa i l’Alt Palància), aprofundint en aspectes claus com la complexitat geològica del territori, la relació entre el sòl i la vegetació, la geomorfologia, hidrografia, geografia humana, climatologia i les àrees protegides del territori.

La segona part del treball de Vázquez es centra en el comentari d’un total de 1.617 taxons (entre espècies i subespècies de plantes), que aquest expert ha trobat o que han estat citats a la zona d’estudi, destacant les novetats per a la Comunitat Valenciana o per a la província de Castelló. Finalment, el llibre inclou un breu capítol en el que es parla, de forma molt resumida, de la vegetació de la zona, aspecte àmpliament detallat al CD que acompanya al llibre.

Vázquez ha dut a terme un estudi sistematitzat de la vegetació, on es classifiquen les diferents associacions vegetals (168) i poblaments trobats (19), acompanyats de les corresponents taules fitosociològiques. Descriu 13 associacions i 45 subassociacions noves i es completa amb un estudi sobre la dinàmica de la vegetació i de la valoració botànica del territori, on es recomana preservar alguns indrets o poblacions vegetals.

La culminació d'una passió

Vázquez recorda que "des de xicotet m’he sentit atret per tot allò relacionat amb la natura. Va ser en el segon curs de la llicenciatura quan vaig entrar en contacte amb la botànica i vaig tindre l’oportunitat de conèixer les primeres claus per determinar les plantes i, des d’aleshores, em va enganxar".

Quan encara estava treballant a Catalunya li va passar pel cap poder inscriure’s a un programa de doctorat al departament de Biologia Vegetal de la Universitat de València. Va començar a fer els cursos i tot seguit el DEA (Diploma d’Estudis Avançats). Després va arribar la inscripció del projecte de la tesi i tenia clar que tractaria sobre algun tema relacionat amb la botànica i, a ser possible, sobre la flora de la Serra d’Espadà, pel fet de no estar massa lluny del seu lloc de residència i estiueig.

"En un principi, el tema era difícil d’encaixar, perquè la Serra, per la seua singularitat, sempre ha estat un centre d’atracció per als botànics de tot arreu, que havien publicat diversos treballs i, a més, el doctor Roberto Roselló Gimeno (un dels directors de la tesi) ja havia publicat la seua tesi sobre la flora i vegetació de la comarca natural de l’Alt Millars, on s’estudia la vessant septentrional de la Serra. Tot i això restava per fer un estudi compilatori, on es contemplara la part de la Serra que queda dins de les comarques de la Plana Baixa i l’Alt Palància", destaca Vázquez. "L’any 2007 em van concedir el trasllat a la Comunitat Valenciana, a l’IES Almenara. Aquesta circumstància va fer que poguera anar prospectant pels voltants amb major facilitat". Una tesi com aquesta implica molt de temps i dedicació, però finalment Vázquez la va poder acabar i defensar a l’any 2016, rebent-hi la màxima qualificació. Desprès va vindre l’interés per publicar-la, ja que d’una banda pensava que podia ser d’utilitat per al públic encuriosit pels temes mediambientals, i per l’altra, per la necessitat de que les noves aportacions que apareixen a la tesi estigueren vàlidament publicades. "Tot i que ens vam trobar amb els entrebancs burocràtics i els anys de la pandèmia hem d’agrair enormement que la Diputació de Castelló acceptés la seua publicació i que finalment vera la llum en forma de llibre (acompanyat d’un CD)", remarca el professor Vázquez.