La iniciativa Bejís, del negro al verde, de la cooperativa agrícola d’aquest poble de l’Alt Palància, pretén previndre l’abandó de terres d’olivars afectades per l’incendi registrat a l’agost de 2022 que va calcinar prop de 20.000 hectàrees i replantar oliveres en les zones cremades per a mantenir el paisatge, fomentar l’economia local i recuperar terrenys agrícoles. La Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de Loreto, situada a Bejís, va ser fundada en 1947 per 42 socis i s’ha dedicat al cultiu de l’olivera durant aquests anys fins a arribar als 170 socis que continuen tenint voluntat de ser una cooperativa "familiar i emprenedora". Centrats en la producció d’oli d’oliva amb la varietat quasi en exclusiva de serrana de "gran qualitat", l’estiu passat els membres d’aquesta entitat es van veure abruptament afectats per aqueixa "catàstrofe" que va devorar l’entorn natural i agrícola del municipi.

Recuperació

Per això, la cooperativa ha posat les seues expectatives en un projecte que pretén finançar a través de l’economia participativa o crowdfounding i aconseguir així 15.000 euros que permeten la recuperació de terres per al cultiu. Els participants podran realitzar diferents aportacions i obtindre "recompenses" d’acord amb l’invertit, com a polseres, samarretes, aquarel·les, motxilles o la possibilitat de posar nom a una de les oliveres replantades.

Alguns dels seus objectius a curt termini són replantar oliveres en les zones cremades, reposar les mànegues de reg i les canalitzacions i recuperar els terrenys agrícoles i la seua activitat de manera urgent. El propòsit de la cooperativa és obtindre ajuda financera per a la compra de plantes d’oliveres, el material per al reg i la mà d’obra per a l’arrancat dels arbres cremats, la reparació de les terres i la replantació.

Eina contra incendis

Des de la cooperativa van explicar que "les activitats del sector primari són una de les eines més efectives a l’hora de combatre els incendis, ja que cuidant del territori els prevenim". "No podem oblidar tampoc tot l’esforç que tots els socis de la cooperativa han invertit al llarg de la seua vida, per això no podem deixar-los de costat ara que ho han perdut tot i han de començar de zero", van explicar els responsables d’aquesta iniciativa.

Cessió

Com la mitjana d’edat de la població és molt alta, molts dels camps que fins llavors estaven cultivats deixaran d’estar-ho. La cooperativa està intentant dur a terme un projecte de cessió de terres i recuperació de l’olivar, per a ocupar-se del cultiu de camps els propietaris dels quals ja no poden fer-lo. D’aquesta manera "ajudem les persones a mantenir el seu llegat i poder disposar del nostre gran AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) per a consum". A més, "evitem l’abandó de terres en prevenció de noves catàstrofes com l’ocorreguda, van assenyalar. "Si volem recuperar l’olivera autòctona i aconseguir un olivar sostenible a llarg termini, cal replantejar l’escàs cultiu que ens queda i replantar la superfície cremada", insisteixen, "i aquest procés de substitució s’ha de dur a terme seguint els criteris del cultiu ecològic".

El projecte de replantació de les oliveres de la cooperativa de Bejís es basa en la Iniciativa de Gestió en Comú (IGC). És una eina d’innovació que agrupa un conjunt de persones físiques o jurídiques titulars de parcel·les que, vinculades entre si a través d’un contracte de cessió, manifesten la seua voluntat de ser considerades com una unitat a l’efecte de la posada en marxa d’un pla de gestió en comú de l’olivar que lidera la cooperativa.