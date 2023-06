El president d’Iberdrola, Ignacio Galán, va signar recentment una aliança estratègica per tres anys amb la consellera delegada de Birdlife International, Patricia Zurita, per a treballar junts en un desplegament renovable que potencie la contribució a la biodiversitat. Les dues organitzacions donen suport a la visió compartida d’un sistema energètic sostenible basat en energies renovables, fonamental per a abordar les crisis interrelacionades del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Si aquest desplegament renovable se situa i gestiona adequadament, pot satisfer les necessitats d’energia neta, ser positiu per al clima i contribuir a uns ecosistemes saludables.

Amb aquest propòsit, l’aliança unirà els esforços d’Iberdrola i Birdlife International en l’avanç de solucions renovables que brinden majors beneficis i de llarg termini per a la biodiversitat, mitjançant la promoció i implementació de polítiques habilitadores, projectes conjunts, investigació, pràctiques basades en la ciència i comunicacions. Col·laboració L’acord ajudarà a identificar àrees de convergència estratègica i ampliarà la col·laboració existent entre les dues organitzacions. La xarxa multidisciplinària d’experts de totes dues organitzacions treballarà en conjunt per a buscar oportunitats per a realitzar projectes, investigar, comunicar nous coneixements i promoure les millors pràctiques. Col·laboraran en les següents línies d’actuació: polítiques (donar suport a enfocaments ambiciosos de polítiques climàtiques i de biodiversitat, i establir l’estàndard perquè la indústria implemente les millors pràctiques internacionals), energia positiva per a la naturalesa (impulsar l’avanç de la indústria en la comprensió i implementació de solucions positives per a la naturalesa com a pràctica estàndard en el desplegament d’energia renovable), solucions basades en la naturalesa (establir una posició líder en la indústria per a abordar les crisis climàtiques i de biodiversitat, a través del lliurament de solucions basades en la naturalesa d’alta integritat amb múltiples beneficis socioeconòmics i de biodiversitat) i intercanvi de coneixement i comunicació (incloent-hi la difusió de bones pràctiques, metodologies, noves investigacions i qualsevol altra informació rellevant sobre accions positives per a la naturalesa.