L’Oceanogràfic de València va tindre aquest dilluns l’honor de rebre a la prestigiosa exploradora submarina Sylvia Earle, també coneguda com La dama de les profunditats. La seua visita ha sigut possible gràcies al suport de la Fundació Oceanogràfic i la Fundació Azul Marino, les quals van facilitar el seu retorn al centre marí valencià quinze anys després de la seua primera visita en l’any 2008.

Durant la seua estada a València, la doctora Sylvia Earle va liderar una taula de diàleg titulada A Sea of Hope, que va tindre lloc aquest darrer dilluns de vesprada a l’Auditori del Mar Roig davant 500 assistents. Curiosament, aquest mateix lloc va ser on l’exploradora es va submergir en l’aquari fa quinze anys, creant així un emotiu vincle amb l’espai.

En la taula de diàleg, Sylvia Earle va estar acompanyada per dos autoritats en el camp marí: Maximiliano Bello, reconegut expert en Política Oceànica Internacional, i Juan Antonio Romero, biòleg i explorador oceànic. Junts, van compartir experiències, coneixements i reflexions sobre les expedicions submarines i les preocupacions actuals al voltant del món marí i la seua protecció.

L’esdeveniment va ser un testimoni del compromís de l’Oceanogràfic de València i de la Fundació Azul Marino en promoure el coneixement i la consciència sobre la importància dels oceans i la necessitat de la seua preservació per a les generacions futures.

La presència de Sylvia Earle i la seua participació en la taula de diàleg van deixar una impressió duradora en tots els assistents, inspirant a continuar treballant de manera incansable per la protecció dels mars i oceans.

Solten una tortuga

La nova visita de la biòloga a València es va completar aquest dimarts amb la solta d’una tortuga marina recuperada a l’ARCA del Mar de l’Oceanogràfic juntament amb l’alcaldessa de la ciutat, María José Catalá. La platja d’El Parador d’El Saler va ser el lloc escollit per a soltar a Hope, nom amb el qual han batejat la tortuga, a la qual li han posat un dispositiu de seguiment per satèl·lit, el qual permetrà ampliar el coneixement sobre la biologia i la seua ruta migratòria.

Tal com va mencionar Sylvia Earle, «aquesta solta és un símbol d’esperança per a l’oceà. Els valencians, els espanyols, estan contribuint a l’oceà. L’esperança per a l’oceà és també l’esperança per a tots nosaltres». «Les tortugues estaven al nostre planeta anys abans que els dinosauris i continuaran estant fins al cap de nosaltres si les seguim cuidant», va afegir.

A l’acte van assistir els voluntaris de la Fundació Oceanogràfic, personal de la Fundació Azul Marino, treballadors de Global Omnium i tècnics del Ministeri per a la Transició Ecològica.