Més de 42.000 persones visiten els entorns naturals de la Comunitat

Un total de 42.558 persones van visitar els entorns naturals de la Comunitat Valenciana gràcies a la campanya Pasqua als Parcs, que va organitzar la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori durant la Setmana Santa. Aquesta dada suposa que 7.644 persones més es van acostart als centres d’interpretació dels parcs naturals de Castelló, València i Alancant, la qual cosa es tradueix en un increment d’un 21% respecte a la convocatòria de l’any anterior.

La Generalitat va recuperat la campanya Pasqua als Parcs per a donar a conéixer el patrimoni natural de la regió amb activitats programades durant Setmana Santa. Cal assenyalar que la Comunitat Valenciana disposa de 27 espais protegits compostos per 22 parcs naturals, un monument natural i quatre paisatges "que tenen un potencial econòmic i són un complement a l’oferta de sol i platja", segons va afirmar la consellera Salomé Pradas, qui també va detallar que durant aquests dies els visitants van poder gaudir de les 120 senderes a peu, amb una extensió conjunta de 1.295 quilòmetres, als quals se sumen 330 quilòmetres en 19 rutes per a bicicleta, altres 24 per a cadires Joëlette (83 quilòmetres) més 15 rutes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda en 12 parcs naturals.

La cura de les aus va ser una de las propostes desenvolupades. / Mediterráneo

Aquesta proposta es va complementat amb altres activitats, entre les quals van destacar les rutes interpretatives que es van oferir als visitants, com Descobrint els Camins dels Peregrins, que es va realitzar en el Penyagolosa.

A això cal unir els 35 observatoris disposats per tots els enclavaments i els elements d’accessibilitat, com les audioguies i sons de fauna en l’Albufera, la Calderona, la Serra Mariola, les Columbretes, la Mata i Santa Pola; les maquetes tàctils a la Font Roja i les Falçs del Cabriol o les rutes sensitives del Prat de Cabanes i la Serra Escalona. A aquestes dades cal sumar que 230 professionals van estar treballant per a posar a punt senderes, miradors, observatoris i elements de senyalització "perquè tots pugueren gaudir i conéixer l’immens patrimoni natural amb que compten les tres províncies", va assegurar la consellera en valorar els resultats de la iniciativa.

Castelló

Castelló compta amb huit parcs naturals (Tinença de Benifassà, Penyagolosa, Serra d’Espadà, Desert de les Palmes, Prat de Cabanes-Torreblanca, Serra d’Irta, Illes Columbretes i Serra Calderona). La majoria dels paratges disposen d’itineraris senyalitzats, visites guiades, panells interpretatius, fullets, aparcaments, àrees recreatives, berenadors...