El voltor lleonat aconsegueix la xifra de 645 parelles en la Comunitat Valenciana

El voltor lleonat, autòcton a Espanya, és un rapinyaire immens i inconfusible, dotat d’excel•lents adaptacions per a la detecció i el consum de carronyes de gran grandària. Amb més de 2,5 metres d’envergadura i un pes de 6-9 quilos, és una de les aus més voluminoses d’Europa i una de les més longeves.

No obstant aixó, la crisi climàtica està propiciant l’aparició a Espanya, especialment a Andalusia, de tres espècies de voltors originàries d’Àfrica, que s’uneixen a les quatre autòctones (voltor lleonat, voltor negre, aufrany i trencalòs).

Les tres espècies que s’albiren en els últims anys en la Península Ibèrica són el voltor de Rüppell (Gyps rueppelli), dorsiblanc (Gyps africanus) i l’aufrany fosc (Necrosyrtes monachus), encara que en aquest cas encara en comptades ocasions.

No es té constància que aquestes noves espècies estiguen desplaçant dels seus hàbitats a espècies autòctones, però sí que existeixen intents d’hibridació. Per exemple, el ratoner moro, davant el menor nombre d’exemplars de la seua espècie, es reprodueix amb el ratoner local; i el voltor de Rüppell amb el lleonat. Segons els experts es desconeix encara si les cries són fèrtils i els voltors africans que arriben a la península és possible que no mostren filopatría, és a dir, que pot ser que no tornen mai a la seua zona natal, la qual cosa obri nous escenaris per a la cria a aquest costat de l’Estret, segons l’estudi publicat en Journal of Ornithology per experts de la Fundació Migres. Són les tres espècies de voltors africans que s’han vist en la península. En aquest cas, el més nombrós es el voltor de Rüppell, que sembla probable que es convertisca en una nova espècie entre els voltors europeus, segons la conclusió de l’estudi científic liderat per Carlos Torralvo i Alejandro Onrubia. Els seus albiraments van passar de dos exemplars en 1998, a quasi 50 en 2021. Té estatus d’en perill crític d’extinció i arriba a Europa seguint la migració dels lleonats.

L’altra espècie es l’aufrany fosc, molt característic en ser completament negre, no com l’autòcton. La seua presència s’ha detectat en una desena d’ocasions, mentre que el de Rüpell suma centenars. La tercera espècie de voltor procedent d’Àfrica que ha sigut albirada a la península és el dorsiblanc, que va començar a veure’s a Espanya en 2008. Alguns individus poden seguir als voltors lleonats durant la seua migració travessant el Sàhara, perquè la majoria són juvenils o immadurs.