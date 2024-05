GO2 impulsa l’Esdeveniment Referent en Mineria Sostenible

En el marc del congrés internacional 121 Mining Investment a Londres, el director de Sostenibilitat Corporativa de Global Omnium, Juan Luis Pozo, va presentar la primera edició de l’Esdeveniment Referent en Mineria Sostenible (Sustainable International Mining-SIM) --organitzat per la consultoria de Global Omnium, especialitzada en direcció estratègica de projectes i sostenibilitat-- que es celebrarà el 10 d’octubre a Ayamonte (Huelva).

Després de la seua participació fa escassos mesos en el principal esdeveniment miner mundial, el PDAC 2024, a Toronto, GO2 es consolida com a referent en l’àmbit de la consultoria estratègica per al disseny i desenvolupament de projectes de mineria sostenible.

L’àmplia experiència en el sector de l’equip de GO2, que ve desenvolupant projectes estratègics en el món de la mineria des de l’any 2014, ofereix solucions per a desenvolupar i implementar projectes estratègics, que inclouen tots els aspectes necessaris per al bon fi d’aquests, abastant des de la direcció estratègica fins a la tramitació i gestió administrativa de qualsevol projecte.

En el Sustainable International Mining, segons va destacar Pozo, "les empreses mineres, com no pot ser d’una altra forma, tindran un paper fonamental i clau en el congrés, però no seran les que definisquen els objectius". El principal repte és crear un model transparent i rigorós que evite el greenwashing, assegurant que les pràctiques sostenibles siguen reals i verificables.

Així, el SIM, organitzat per GO2 en col·laboració amb la Eurociudad del Guadiana a través de l’Ajuntament d’Ayamonte, representarà una fita en la indústria minera, reunint experts internacionals per a desenvolupar un model de mesurament i certificació de la sostenibilitat minera.

Eixos de la fita

El fòrum abastarà cinc eixos fonamentals: la gestió dels recursos naturals, la biodiversitat, la neutralitat climàtica, la gestió en matèria social i econòmica i el llegat de la formació de les generacions futures.

Un dels principals pilars de la sostenibilitat en aquest congrés serà la presentació de l’Informe de Situació de les Emissions de CO₂ en el Món, de la Fundació Empresa i Clima, que és un dels principals referents internacionals en la matèria, i que un mes més tard serà presentat en la COP29 de Baku, Azerbaijan.

El SIM és un exemple del compromís de Global Omnium amb la sostenibilitat. La companyia aposta per la innovació, la col·laboració i la transparència per a crear un futur més sostenible per a la indústria minera i per a les generacions esdevenidores.