Compromís i lideratge per a solventar la sequera

El Premi Rei Jaume I Protecció al Medi Ambient 2024 ha sigut atorgat al coordinador de la PTI clima i professor d’investigació de l’Institut Pirinenc d’Ecologia Sergio Vicente Serrano, que ha desenvolupat mètodes i indicadors de gran impacte per a entendre els efectes de les sequeres, els quals han sigut àmpliament adoptats com a referents per a quantificar la seua gravetat i el seu impacte global.

El guardó compta amb el patrocini de la Fundació Iberdrola España. Aquest es concedix al investigador que haja contribuït significativament a la millora del medi ambient amb el seu treball. Un dels aspectes que més es valoren és, per exemple, l’estudi de les causes del canvi climàtic, així com les seues conseqüències i les possibles solucions.

Divulgació científica

El jurat ha destacat el seu lideratge i les seues contribucions fonamentals per a transformar el nostre coneixement de la sequera, ja que es tracta d’un dels desafiaments més crítics del nostre temps, cada vegada més exacerbat pel canvi climàtic.

El professor Sergio Vicente ha demostrat un fort compromís per a traslladar el coneixement científic en beneficis tangibles per a la societat. El seu lideratge en el camp queda reflectit en algunes contribucions que ha realitzat com a coordinador de l’informe més recent del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic i la seua participació en la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació.

El guardonat és doctor en Geografia Física per la Universitat de Saragossa. També és professor titular del Consell Superior d’Investigacions Científiques i té un màster en Teledetecció per l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. A més, ha participat en més de 45 projectes d’I+D, coordinant dos projectes d’investigació a nivell europeu.

El seus treballs

L’investigador ha publicat més de 400 documents científics, incloent més de 275 articles en revistes internacionals en els camps de recursos hídrics, ciències atmosfèriques, teledetecció, ecologia, etc. A més, ha publicat articles en revistes no indexades, capítols en volums col·lectius, llibres com a editor i monografies científiques. Té un índex h superior a 75 i els seus treballs han rebut més de 25.000 cites en la literatura científica internacional.

Els Premis Rei Jaume I es van crear en 1989 per a acostar a la ciència i les empreses entre si per a la promoció de la investigació, el desenvolupament científic i l’emprenedoria a Espanya.