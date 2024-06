L’última tecnologia per a reciclar, salvar i protegir el medi ambient

Reciclos és la nova aposta de l’organització Ecoembes per a fomentar el reciclatge entre els ciutadans. Es tracta d’un Sistema de Devolució i Recompensa (SDR), la funció de la qual és realitzar donacions amb l’objectiu de finançar projectes medi ambientals i, fins i tot, participar en sortejos de diferents regals.

Esta nova evolució digital del reciclatge funciona a través del telèfon mòbil i premia a aquells amb un comportament mediambiental molt responsable. Per tant, cada vegada que tires els teus envasos de plàstic en el contenidor groc i el registres en el sistema de l’aplicació, guanyeu tant tu com el medi ambient.

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha col·laborat amb Ecoembes per a desplegar l’aplicació Reciclos en tots els municipis de la Comunitat Valenciana. Este sistema va començar a desplegar-se l’any 2020 i, fins a dia de hui, es podia trobar en 32 municipis de les províncies de Castelló, València i Alacant.

Com fer-ho

Abans els ciutadans, a través de l’aplicació del telèfon mòbil, podien escanejar el codi de barres present en l’envàs abans de tirar-lo al poal del fem del seu domicili particular i, a continuació, havien de realitzar la mateixa operació amb un altre codi QR que figurava en els contenidors.

Actualment, gràcies a la nova aplicació, la manera de fer-ho ha canviat totalment. Només cal fer una fotografia al contenidor després d’escanejar el codi de barres de l’envàs. D’altra banda, la recent versió de Reciclos compta amb una tecnologia de geolocalització que identifica el contenidor i també amb una intel·ligència artificial, la qual s’encarrega de validar tant l’acte de reciclatge com el lliurament de punts de l’aplicació als seus usuaris.

Un usuari amb la app Reciclos. / Archivo

La Comunitat, pionera

El director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, destaca que amb el nou Reciclos, la Comunitat Valenciana s’ha convertit en la primera autonomia que ha desplegat este sistema en tots els seus ajuntaments, gràcies a l’acord entre la Generalitat i Ecoembes.

A més, el SDR també compta amb 59 màquines situades en poliesportius, universitats i centres comercials de la Comunitat. De fet, Xavier Balagué, gerent d’Ecoembes en la Comunitat Valenciana, assenyala que esta aposta tecnològica servix per a premiar a aquells valencians i valencianes que estan molt compromesos amb el reciclatge.

Projectes de recuperació ambiental

D’altra banda, Blanco exposa que els projectes que es financen, gràcies al reciclatge dels usuaris de l’app, són de recuperació ambiental, com per exemple el Save little big seahorse, de la oenegé Oceánidas, una organització dedicada a a la protecció i el coneixement del medi marí.

El seu objectiu principal és protegir les colònies de cavallets marins, així com contribuir al projecte Por una Albufera sin plásticos, que s’encarrega de treballar per a recuperar l’ecosistema aquàtic del Parc Natural.