Els Pirineus assumixen la presència de l’os, però no "a qualsevol preu"

Quan Joan Aura era tan sols un xaval, les ovelles pasturaven a pler per la muntanya del Pallars Sobirà sense vigilància. «A vegades, algunes romanien ací fins al mes de desembre», recorda. Però des de fa poc més d’una dècada, les coses han canviat. «Ara, les ovelles van a toc de pastor: estan custodiades durant tota la temporada d’estiu i passen la nit dins del tancat», explica molt dolgut. Les cabanyes i els vedats que s’observen des d’una vella pista ho confirmen.

Què és exactament el que va alterar per complet el dia a dia dels pastors? La presència de l’os bru, cada vegada més nombrosa. Este mamífer protegit va desaparéixer dels Pirineus per la caça furtiva a la fi de segle XX, però, pocs anys després, va ser introduït de nou per a intentar que recuperara el territori perdut. «Al principi, buscar ossos era com perseguir fantasmes, a penes hi havia una desena. Hui és un poc més fàcil intentar seguir-los la pista», admet Marc Alonso, portaveu de la Fundació Os bru i membre de Depana.

Segons l’últim recompte, ja viuen en la serralada més de 80 exemplars. La tendència creixent demostra que la reintroducció i la seua protecció estan sent un èxit, encara que alguns especialistes consideren que la població encara té marge per a expandir-se. No obstant això, este triomf ambiental té conseqüències per als ramaders de la zona dedicats als ramats en extensiu, una pràctica tradicional cada vegada menys comuna.

Els veïns, espantats

La polèmica va esclatar setmanes arrere quan es va albirar a un os jove prop d’Àreu, en la Vall Ferrera. Alguns veïns, poc acostumats a les aparicions d’aquest animal, es van alarmar. Un d’ells és Francesc Feliu: «Mai havíem tingut tants individus. Molts d’ells s’han acostat a pocs metres del poble, la gent té por que es produïsca algun incident». «Un atac d’os a un humà és una cosa molt improbable», matisa Santi Palazón, del servici de fauna i flora de la Generalitat.

De totes maneres, als voltants d’Àreu va créixer la tensió. «Quan em vaig trobar a l’os vaig pensar, sí, molt bonic, però no és sostenible que ronden per les proximitats de les cases», recapitula Feliu. Alonso, en canvi, té un altre punt de vista: «Veure un os en un prat d’una vall pirinenca no és cap notícia. La notícia seria veure-ho en un pas de zebra de Barcelona».

«A Catalunya i l’Aran s’han perdut dos generacions de convivència amb els ossos i això és difícil de recuperar», lamenta l’expert. «En els llocs en els quals l’os i el llop no han arribat a extingir-se, la gent el té molt més assumit», afig. Alonso també subratlla les diferències entre regions: «En la Vall Ferrera, les observacions d’ossos són una novetat i han generat renou. En canvi, al Vall d’Aran quasi ningú esmenta ja els ossos. De fet, el Conselh Generau sovint actua com si no foren ací. Va succeir amb una ossa amb dos cries que ningú va protegir, quan l’ideal haguera sigut limitar l’accés a determinats hàbitats per a custodiar-la».

«Uns certs sectors han pretés aprofitar la trobada entre el veí i l’os en la Vall Ferrera, que no va implicar cap perill, amb el objectiu de fer soroll i demanar l’eliminació dels ossos als Pirineus», considera Marc Vilahur, director de Polítiques Ambientals en el Departament d’Acció Climàtica. Alonso parla directament de «intoxicació» per part de sindicats agraris.

Unió de Pagesos va organitzar manifestacions i va advertir que els ossos, al seu entendre, podien acabar amb el turisme en comarques com el Vall d’Aran i el Pallars Sobirà. «O l’os o nosaltres», proclamaven. No obstant això, la majoria dels ramaders que acumulen anys de difícil convivència amb els ossos tenen un altre discurs.

Un altre discurs

«No ens agrada, però som conscients que l’os és ací i que això no canviarà», assumix Jordi Laguia, ramader en Tavascan (durant l’hivern) i Estaron (a l’estiu). Aura, que té els ramats en Isil, coincidix: «Estem a anys llum que no hi haja ossos als Pirineus, això ho sabem, d’acord, però el que ens hem de preguntar és quants poden arribar a coexistir amb la ramaderia».

El problema és que tant ells dos com altres ramaders consultats per este diari consideren que els successius governs no els han tractat com cal. Laguia i Aura comprenen que reclamar l’extinció de l’os bru als Pirineus no té recorregut. Per tant, opten per demandes viables que la Generalitat ja coneix.

Avortaments i desaparicions

Una de les queixes és que tarden massa a pagar-los pels caps de ramat mortes. Però el més greu, defenen, és que a vegades no poden ni justificar que una ovella ha desaparegut per l’atac d’un plantígrad. «Aquest matí, el pastor, per a qui manejar a les ovelles ja suposa un gran estrés, ha eixit d’hora perquè ahir, a causa de la boira i la pluja, va ser impossible reunir a tot el ramat», exemplifica Laguia.

Els pastors pateixen

«No ha trobat cap animal mort, però no té constància de si estan totes les ovelles i ha localitzat alguns excrements d’os que contenien llana», prosseguix. «Estes desaparicions com es poden compensar?», qüestiona el ramader. Laguia manifesta que és totalment necessari trobar una fórmula perquè no necessiten acreditar cada atac amb un cadàver: «A més, passen els voltors i els crebalossos i no deixen absolutament res».

L’Administració costeja la presència de pastors i tancats. «Però no és suficient. No ens sentim acaronats, quan som els qui patim els atacs», critica Jordi Laguia. Alonso sosté que la Generalitat no pot pagar per una ovella desapareguda si no es pot acreditar que l’ha matada un os bru, però sí que està d’acord a escoltar les «demandes raonables» d’alguns dels pastors que treballen a consciència per a previndre les escomeses.

La majoria de contraris a l’os bru s’han resignat i han assumit que, lamentablement, aquest animal continuarà sent el seu veí. Malgrat això, aquesta acceptació forçada no els impedix continuar implorant més atenció per a poder mantindre les seues activitats econòmiques a les muntanyes, com habitualment fan.