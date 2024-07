Arriben a la Marjal de Pego-Oliva noves cries d’àguila pescadora

El parc natural Marjal de Pego-Oliva va donar la benvinguda a les noves cries d’àguila pescadora que formen part del projecte de reintroducció d’aquesta espècie en perill d’extinció en la Comunitat Valenciana.

El projecte, dirigit per la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, i Xarxa Natura 2000, de la Generalitat valenciana, consisteix en la recepció de 12 pollastres d’àguila pescadora provinents de Inverness (Escòcia) gràcies a la col·laboració entre la Fundació Iberdrola España, Fundació Migres i Roy Dennis Wildlife Foundation. Les cries van viatjar des de les Highlands escoceses, baix la supervisió de tècnics de la Fundació Migres, fins al parc natural Marjal de Pego-Oliva, on van rebre l’atenció necessària dins de jaulones de hacking (cria campestre) per a continuar amb el monitoratge del seu desenvolupament fins que siguen aptes per al seu alliberament i migren cap a terres africanes (el Senegal i països confrontants).

A l’acte de presentació van acudir el director general de Medi Natural, Raúl Mèrida; el president de la Fundació Iberdrola España, Fernando García; Itziar Colodro de la Fundació Migres; el delegat Institucional de la Comunitat Valenciana, Ibán Molina; així com alcaldes de la zona.

Actuacions

La Fundació Iberdrola España ha renovat, un any més, el conveni amb la Fundació Migres per a aquest projecte de reintroducció de l’àguila pescadora en la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’analitzar i valorar nombroses actuacions per a la reintroducció i recuperació d’aquesta au rapaç. L’objectiu d’aquesta col·laboració, juntament amb l’ajuda de països donants com Escòcia, Suècia, Noruega, entre altres, és la recuperació d’una població reproductora autosuficient després de més de 50 anys des de la seua desaparició.

Aquest projecte, que es va iniciar en 2022 al Parc Natural Marjal de Pego-Oliva, compta amb un pressupost anual per part de la Fundació Iberdrola Espanya de 50.000 euros i s’emmarca en un dels seus principals eixos d’actuació centrats en el seu compromís amb la protecció de l’avifauna i la conservació dels hàbitats.

La Fundació Migres ha desenvolupat, des del seu inici, més de 130 projectes relacionats amb la reintroducció de dues espècies d’aus amenaçades, l’àguila pescadora i l’àguila imperial, amb l’objectiu de recuperar per a la Península Ibèrica una espècie que havia sigut extingida per actuacions humanes i que va tornar a criar a Espanya.