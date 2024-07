Localitzen 18 tortugues d’estany i nou ibèriques a la Marjal d’Almenara

El projecte Emys d’Acció Ecologista-Agró va tornar a la Marjal d’Almenara, concretament al seu extrem més al nord en Moncofa (la Plana Baixa) per a continuar estudiant l’evolució de les tortugues autòctones que viuen en este meravellós raconet de l’aiguamoll.

En aquesta edició, gràcies a les 14 voluntàries que van participat, van poder censar 18 tortugues d’estany (Emys orbicularis) i nou d’aigua ibèriques (Mauremys leprosa). Malauradament, també van retirar del medi natural dues de florida (Trachemys scripta).

Des de 2011, el projecte Emys viatja a la Marjal d’Almenara per estudiar, de la mà dels voluntaris sèniors d’Acció Ecologista-Agró, les poblacions de tortugues autòctones. Per segon any consecutiu en Moncofa, l’extrem més al nord d’este aiguamoll Ramsar, van desenvolupar quatre sessions de voluntariat obertes al públic.

Metodologia

La primera jornada de voluntariat va arrancar amb la instal·lació d’un parell de trampes flotants que van ser revisades posteriorment, amb una periodicitat de quatre, set i deu dies. En total, gràcies a l’ajuda de les 14 voluntàries que van participat, de les quals tres eren alumnes en pràctiques de l’IES Alto Palancia de Sogorb i una del grau de Sociologia de la Universitat de València, van localitzar 27 tortugues autòctones (18 exemplars d’estany i nou d’aigua ibèriques). Els participants també van registrar la presència d’una llisa (Mugil cephalus) i dues anguiles (Anguilla anguilla), que van ser alliberades immediatament al medi natural.

Imatge del mesurament d’una de les tortugues localitzades en una de les sessions. / Mediterráneo

Resultats

Els resultats obtinguts, segons AE-Agró, apunten a l’estabilitat de la població d’Emys orbicularis, catalogada com a espècie en perill d’extinció, en aquesta zona nord de la Marjal d’Almenara. De fet, de les Emys orbicularis, quatre eren juvenils i del total de tortugues censades el 2024, 14 no estaven marcades, és a dir, eren noves captures.

No obstant això, malauradament també van localitzat i retirat del medi dues tortugues de florida, que van traslladades correctament al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre La Granja del Saler (Generalitat valenciana).

Iniciativa

Cal destacar que, des del 23 d’abril, aquesta iniciativa de ciència ciutadana s’està duent a terme setmanalment en altres zones de la Marjal d’Almenara, concretament als Estanys. En aquest cas, els voluntaris sèniors d’Agró centren els seus esforços en el control d’espècies exòtiques invasores.

Des d’Acció Ecologista-Agró agraeixen «la col·laboració de totes les persones que han participat en el projecte Emys 2024 en Moncofa i el compromís de totes les persones que, durant la primavera, van fer possible esta iniciativa de ciència ciutadana al Tancat de la Pipa (parc natural de l’Albufera de València), al riu Magre al seu pas pel Marquesat, al Barranc de l’Horteta de Torrent, al barranc del Carraixet, a la Marjal de Rafalell i Vistabella i al barranc de Barxeta en Carcaixent», afirma el responsable de l’entitat.

Els voluntaris participants en el projecte van catalogar els exemplars. / Mediterráneo

Contacte

L’associació recorda que el voluntariat encara no ha acabat, ja que roman actiu als Ullals de Senillera d’Albalat de la Ribera, als Estanys d’Almenara, a Begís, i al riu Canyoles al seu pas per Xàtiva, i conviden a tots els amants de la natura a sumar-se al projecte Emys. Els interessats en rebre més informació poden contactar amb el grup ecologista a l’adreça projecteemys@gmail.com.

Característiques

L’Emys orbicularis i la Mauremys leprosa són espècies de tortuga autòctona de la península ibèrica. Viuen en masses d’aigua dolça i són quasi completament aquàtiques, però a vegades deixen l’aigua per a descansar i prendre el sol i regular la seua temperatura. Són excel·lents nadadores. Durant el dia busquen preses per a alimentar-se i intenten capturar-les. Solen estar alerta dels depredadors i de la gent ,i s’espanten i fugen d’ells.