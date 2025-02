Castelló, a l’avantguarda internacional de la restauració dels ecosistemes amb la UICN

Més de trenta científics que es troben a l’avantguarda internacional de la investigació en l’àmbit de la restauració dels ecosistemes amb projectes de fauna, flora i geologia, varen convertir a la ciutat de Castelló entre els dies 30 de gener i 1 de febrer en un punt de referència pel que fa al conservacionisme, aprofitant la plataforma que va posar a la seua disposició el Comité Espanyol de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (CeUICN), per a donar visibilitat i difusió al seu treball.

Són divuit edicions d’una trobada que, en paraules del president de CeUICN, Roberto Lozano Mazagatos, permet a la comunitat científica que treballa envers la conservació «crear un espai on veure’ns les cares, insuflar-nos energia i transmetre’ns de manera directa el treball que fem», amb un altre objectiu més ambiciós: «Alentar als governs per tal que fomenten i invertisquen en restauració d’ecosistemes».

Matthieu Lasalle, un dels investigadors participants en el fòrum. / Gabriel Utiel

El punt en comú de la totalitat dels científics que treballen pel conservacionisme és la convicció que «enfront de la crisi climàtica i de biodiversitat a la qual assistim, som a temps de poder revertir part de la pèrdua», donat que les conseqüències de no fer-ho «no són només ambientals, sinó també econòmiques i socials».

Va ser la Fundació Oceanogràfic la que va ficar a Castelló en el focus de l’organització. La UICN volia celebrar el seu fòrum en la Comunitat Valenciana i es va proposar aprofitar l’existència de la Fundación Azul Marino i les seues noves instal·lacions per a la recuperació de fauna marina situades en Orpesa, per tal de reunir al nostre territori a «cent persones que són els millors experts en la seua matèria del món».

Si en 2024, el fòrum es va centrar en la restauració d’ecosistemes i «els projectes en marxa en conjunt», després de l’aprovació fa un any del reglament europeu pel que fa a eixa qüestió i la recent aprovació de la llei espanyola, el comité nacional de la UICN va decidir per a enguany centrar-se «en les investigacions a través d’espècies de fauna i flora terrestres i marines que estan en perill i/o que aporten beneficis per a la restauració», detalla Lozano.

Definides les línies generals del contingut, convidaren a les cinquanta-cinc entitats que formen part de l’organització, «entre universitats, administracions autonòmiques i locals, el Govern d’Espanya i oenegés conservacionistes amb projectes en diferents territoris, amb diferents espècies i amb resultats i continguts diversos», per a proposar de forma conjunta eixides a la situació de gradual regressió «treballant positiva i constructivament».

Continguts / Mediterráneo

Intercanvi de coneixements

Tractar d’abastir en aquest espai escrit tan limitat el contingut d’un fòrum científic com aquest és una pretensió quimèrica. Fins i tot ho ha sigut donar comunicació d’eixes investigacions en qüestió d’unes poques hores. «Els demanem que en cinc minuts ens conten una trajectòria professional molt àmplia, però el que considerem més important és que estiguen», assenyala el president de CeUINC, perquè en aquestes trobades, els intercanvis de coneixement no es limiten al que es puga exposar en la taula de ponències.

La comunitat científica en general és molt conscient que assoleixen un gran repte: «Traslladar el coneixement amb paraules que de vegades són complexes, perquè la població en general ho comprenga», afirma Lozano. I han de fer-ho en un context de negacionisme i de faules existents «que abasten tots els àmbits de la societat, però en el científic és prou greu», perquè «el medi ambient ens incumbeix a tots i totes, l’aigua, l’energia, la calor o el fred...».

Eixe compromís per fer de la ciència el fre del negacionisme i les seues conseqüències ha fet que «a Espanya tinga’m bons científics, bones entitats conservacionistes i bons projectes que són capdavanters en tot el món, amb finançament europeu, regional o local, i de vegades, amb molt pocs recursos».

El fòrum ha convertit Castelló en un gran aparador d’eixa realitat de les dades, l’anàlisi contrastada i la racionalitat pel que fa a assumir la relació que mantenim amb l’entorn natural, que no és nostre, formem part d’ell com ho fan la resta d’éssers vivents, i molta gent treballa per garantir l’equilibri.

Un dels científics estudia l’estat de conservació d’un dels cipressos mil•lenaris dels quals només es conserven un pocs exemplars al Sàhara. / Bernabé Moya

El ‘Projecte Tarout’, milers d’anys de vida en perill

El fòrum ha assistit a moments de summa importància científica, com ho ha sigut la primera comunicació internacional sobre el Projecte Tarout, una investigació que ha mobilitzat a diversos investigadors, preocupats per l’estat de conservació dels cipressos mil·lenaris que sobreviuen al desert del Sàhara, en Algèria. El botànic espanyol Bernabé Moya i el patòleg forestal italià Gianni Della Rocca, compartiren les primeres conclusions d’un estudi que vol cridar l’atenció sobre uns arbres que tenen una edat estimada que superaria els 2.500 anys, amb un diàmetre de circumferència que ronda els 11,5 metres i dels quals, d’acord amb l’últim cens conegut (2012), quedarien poc més de 230 exemplars, distribuïts en una superfície d’uns 700 km2 en les muntanyes de Tassili n’Ajjer. Della Rocca destaca que viuen en una zona en la qual, de mitjana, només plouen 25 mm anuals, en un entorn natural que, si bé està protegit per la presència d’unes importants pintures rupestres, no concedeix cap mena de reconeixement ni existeix cap pla de protecció per a aquests monuments naturals, que són una font de biodiversitat endèmica, per tant, única al món i que està condemnada a desaparéixer, sense una intervenció conservacionista compromesa.