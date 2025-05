La dana d’octubre va agreujar l’estat de conservació dels peixos d’aigua dolça

Els rius de la Península Ibèrica, pel que fa a la fauna que els habita, presenten «una proporció d’endemismes elevadíssima», és a dir, hi ha nombroses espècies que només poden trobar-se en aquest territori. Concretament, estan identificades seixanta-quatre espècies natives, de les quals quaranta-tres són endèmiques. D’elles, set només viuen als rius que desemboquen en la costa llevantina. Així ho descriu Rafael Miranda, professor i investigador de l’Institut de Biodiversitat i Medi Ambient de la Universitat de Navarra, especialista en ecologia i conservació de peixos.

Precisament, sobre eixa realitat al conjunt del territori nacional va parlar aquest biòleg en el fòrum de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN), una trobada científica que a principis de l’any 2025 va reunir a investigadors de prestigi nacional i internacional al Planetari de Castelló.

Miranda explica que els peixos autòctons valencians «són animals adaptats al medi, autèntiques joies de la biodiversitat, però que precisament per eixa raó són més sensibles a tots els canvis».

I de les conseqüències d’eixos canvis, en concret d’un recent i especialment impactant, han pogut deixar constància tècnics de la Generalitat valenciana, en completar uns dels mostrejos periòdics que es realitzen als rius, per a tindre un control de les poblacions d’aquests sistemes dulciaqüícoles.

L’Associació d’Agents Mediambientals informa que alguns dels seus integrants participaren en el mes d’abril en un d’aquests treballs de camp a la província de Castelló, per fer costat als tècnics del Servei de Caça i Pesca de la Conselleria, i les conclusions foren contundents: «Lamentablement, hem comprovat el que ja s’apreciava a simple vista, un fort descens de les espècies autòctones del riu Millars», i estan convençuts que «aquest fet, segurament, serà extrapolable a la resta de rius afectats per les successives danes de l’últim trimestre de l’any passat».

Els mostrejos consisteixen, bàsicament, en la pesca controlada de peixos en un tram del riu, mitjà o baix. Detallen que la tècnica de la qual fan us és l’elèctrica. Amb xicotetes descàrregues, atordeixen els animals per poder capturar-los amb facilitat, els mesuren, els pesen i els tornen a l’aigua.

Indica l’Associació que «vàrem traure una quarta part del que habitualment es pot capturar en eixa mateixa zona». A més, trobaren a faltar espècies habituals, com truites o anguiles. I dels que sí capturaren exemplars, com els barbs o les madrilles, com ja s’ha esmentat, va ser en un nombre considerablement inferior.

Impacte al medi natural

Si bé aquests fenòmens torrencials i les fortes crescudes dels rius a la província de Castelló no foren tan devastadores com la dana del 29 d’octubre a Valencia, els significatius i violents augments dels cabdals ocasionaren, com s’ha descrit en diverses ocasions, nombrosos danys. Els materials foren els més visibles, però també varen ser importants i cal tindre’ls en compte, els que patiren la flora i la fauna pròpies dels rius.

L’Associació d’Agents Mediambientals recorda, per exemple, que al mes de novembre, reveren una telefonada en la qual els informaven que al canal de Fanzara hi havia llocs on s’havien quedat atrapats barbs i anguiles. La crescuda del riu va provocar que els peixos «es quedaren encallats als sifons que crea eixe canal del riu Millars, són zones de sobrepressió i no són capaços d’eixir». Asseguren que rescataren «desenes d’unitats», el que els va fer conscients de la gran quantitat que varen morir en el mateix fenomen.

La força de l’aigua els arrossega i bé, en el millor dels casos, els porta fins a zones més baixes del riu «i una part d’ells podran remuntar de forma natural», i en el pitjor, els deixa en les riberes, entre la vegetació arrancada, les roques i el fang, on moren. Confien que un bon nombre hauran acabat en les aigües de l’embassament de Sitjar, malgrat que no han pogut comprovar-ho.

De qualsevol manera, tot i que consideren important tindre en compte que la intensitat que estan guanyant els esdeveniments torrencials en aquestes latituds, afecten a les persones com a la resta d’éssers vius, l’associació afirma que «la natura s’adapta i, tard o d’hora, aquestes espècies recuperaran la seua població, si no hi ha amenaces addicionals».