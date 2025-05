Bosc Habitat, art efímer natural en el paisatge de la Serra Espadà

Eslida va celebrar recentment la inauguració de Bosc Habitat, una exposició d’art efímer integrada en el paisatge del Parc Natural de la Serra d’Espadà.

Més de 50 persones van participar en esta jornada organitzada per l’associació Cor de Suro, dins del projecte Cork Experience: el suro, un món per descobrir, finançat per la Unió Europea Next Generation EU, a través del Ministeri d’Indústria i Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Cal assenyalar que esta iniciativa té com a objectiu revaloritzar el suro, l’artesania i els paisatges dels territoris surers, impulsant un turisme sostenible i de caràcter creatiu.

El Centre de Visitants del Parc Natural de la Serra Espadà es va convertir en l’escenari de l’acte institucional de benvinguda i la presentació del projecte. A continuació, els assistents, artistes i l’organització van compartir una pausa-café amb servici d’àpats vegà, a càrrec de l’hotel Fountain Rural Club, gaudint d’un ambient relaxat que va afavorir l’intercanvi d’experiències i opinions entre els implicats en el projecte.

Més de 50 persones van participar en esta jornada organitzada per l’associació Cor de Suro, dins del projecte ‘Cork Experience’. / Sánchez

La màgia de la naturalesa

Després de la pausa, el grup es va traslladar a la Font Matilde, un punt simbòlic on el Bosc Habitat comença a revelar la seua màgia. En aquest espai va tindre lloc un concert acústic de la cantant i percussionista Raquel Cruces, que va estar acompanyada per Les Campaneres. Durant 45 minuts, el bosc es va omplir de ritmes i emocions, amb cançons del folclore ibèric i peces originals de l’àlbum Anell, que van provocar somriures, silenci atent i, fins i tot, balls espontanis entre el públic.

En eixe mateix espai, els assistents a la inauguració també van poder gaudir de la primera part d’una interesant exposició, integrada per una sèrie de màscares i rostres creats per les participants del laboratori, utilitzant bornizo, pana de suro natural, fibres vegetals, argila, fusta i elements naturals del bosc, entre els quals també figuran fulles de surera, pinyes, branques i pedres. «Estes figures atorguen identitat a les sureres i donen la benvinguda als qui s’endinsen en este bosc habitat per l’art», van explicar desde l’organització.

El projecte es va inaugurar recentment a Eslida i en ell participen 11 artistes ambs les seues obres efímeres. / Sánchez

Una ruta per l’art efímer

Des de la Font Matilde, el grup reunit a Eslida va emprendre una caminada d’uns deu minuts per una sendera forestal, fins a arribar al clar del bosc on es troben les obres principals de l’exposició. Allí es va presentar el treball dels onze artistes participants en la iniciativa: Mae Calvo (Portal bornizo), Cristina Casinos (Fases lunares), Ana Inés Flores (Borniza), Lidia Herrero (Alma de alcornoque), Manuel Roldán (El tejón y el tiburón), Amparo Calero (Champiñones), Roberto Alba (Espíritu forestal), Lucía Ruiz (Los seres de bosque), Águeda Forés (Para Pocho – Morimö), Amparo Calero (Balancín), Sara Cerezo (Elementos del bosque) i Diana Manzanaro (Cerambyx).

Cada artista va tindre l’oportunitat de presentar la seua obra al públic, compartint les idees, emocions i processos que van donar lloc a les seues creacions.

Cal destacar que les peces d’aquesta mostra, realitzades principalment amb suro natural, s’integren a l’entorn de forma respectuosa i simbòlica, utilitzant també materials biodegradables i inerts, com a fibres vegetals, argila, fusta o pedres soltes.

Ficar en valor el suro, el món de l’artesania i els paisatges dels territoris surers de la província és l’objectiu fonamental de la iniciativa. / Sánchez

Visites

L’exposició del Bosc Habitat podrà visitar-se de manera lliure durant les pròximes setmanes. En tractar-se d’art efímer, les obres estan pensades per a evolucionar amb el pas del temps i els elements naturals. Esta transformació progressiva forma part de la proposta i reforça el seu missatge de respecte i connexió amb la naturalesa.

‘Cork Experience’

Cork Experience és un projecte innovador que busca revaloritzar el suro, l’artesania i els paisatges dels territoris surers, impulsant un turisme sostenible, experiencial i creatiu. Cor de Suro forma part de l’agrupació d’entitats que ho impulsen, al costat de la Xarxa Europea de Territoris Surers - Retecork, el Consorci de Les Gavarres i les agències Trek &Ride, Albatros Tours i Namasté Viatges.

L’associació Cor de Suro treballa des de la Serra d’Espadà per a posar en valor el suro natural i la surera, connectant art, naturalesa territori i comunitat a través de l’artesania, la formació i la gestió de projectes.

Bosc Habitat és una iniciativa que naix del desig d’habitar el bosc d’una altra manera (des de l’escolta, la creació i el respecte), i que també pretén convertir-se en un recurs turístic responsable, que convide a redescobrir l’entorn des de la sensibilitat i la cura.