Vila-real desenvolupa accions locals que rubriquen el compromís amb l’entorn

Ambmotiu del Dia Mundial del Medi Ambient, des de l’Ajuntament de Vila-real comparteix algunes de les accions que està impulsant per ferfront al repte del canvi climàtic i promoure un municipi més verd, saludable i sostenible.

El consistori ha posat en marxa una campanya per instal·lar ombres als parcs infantils i espais d’esbarjo del municipi. L’objectiu d’aquesta acció és adaptar els espais públics a les onades de calor cada vegada més freqüents, i garantir àrees de joc i oci segures i confortables per als més menuts i els més grans, que en definitiva són els més vulnerables.

En aquesta línia, l’Ajuntament duu a terme una revisió i millora de les fonts d’aigua potable de la ciutat, assegurant-ne el bon funcionament i facilitant l’accés a una hidratació segura i sostenible per a tothom, ara que amb el canvi climàtic les onades de calor arriben més prompte que mai.

Vila-real implica els seus joves en diferents campanyes, com la de repoblació d’arbres, amb motiu del Dia de l’Arbre, per a conscienciar-los sobre la importància del medi ambient. / MEDITERRÁNEO

Una altra de les mesures implementades ha sigut la neteja dels embornals, abans que mai, per tal de garantir la no proliferació de mosquits, que enguany han estat presents amb molta antelació.

De la mateixa forma, l’Ajuntament continua apostant per la plantació i el manteniment d’arbres a Vila-real, fomentant la biodiversitat i la resiliència urbana, davant els efectes del canvi climàtic. Per això, en el llocs on s’han de reposar arbres o replantar, com la Séquia Major, volen buscar la compatibilitat entre ombra i convivència amb eixe lloc emblemàtic, sense posar en perill la seua viabilitat.

Cal assenyalar que el consistori ha sol·licitat suport als fons estratègics de la Generalitat valenciana, per valor de 6.790,30 euros, amb l’objectiu de continuar desenvolupant projectes ambientals estructurals que li permeten un salt qualitatiu en la sostenibilitat del municipi, així com combatre de forma activa els incendis al voltant del paratge natural al riu Millars. Aquestes iniciatives reflecteixen el compromís de Vila-real amb el seu entorn i amb un model de ciutat més saludable i verda.