Projecte URGES: El motor del canvi que està forjant-se des de Vall de Almonacid

Enfront d’una civilització amb desequilibris exponencials i evidents, en la qual els més poderosos prenen decisions unilaterals que afectaran al present i al futur del conjunt de la Terra, sembla que el que passe en un poble que no arriba als 300 habitants puga ser intranscendent. Però en cap lloc està escrit que el germen del canvi no puga plantar-se on existeix un compromís per la transformació, independentment de la grandària. I eixe és el camí pel qual transita Vall de Almonacid des de fa cinc anys.

Dos són els projectes que han trobat en aquest poble de l’Alt Palància l’ecosistema social, institucional i natural idoni per a desenvolupar «solucions participatives centrades en l’ús sostenible de la terra, la bioeconomia, la gestió forestal multiobjectiu i l’emprenedoria rural», des de la perspectiva de la dinamització local per tal de frenar el despoblament.

Una de les iniciatives és Rural Labscape, finançada amb fons europeus Next Generation EU, a través de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les propostes que estan aplicant-se estan liderades per la Universitat d’Alacant, amb socis com WWF Espanya, l’Ajuntament de Vall d’Almonacid, Interpreta Natura i la Fundació Herbes del Molí.

Aposten per la ramaderia extensiva com a ferramenta preventiva dels incendis forestals al terme de Vall d'Almonacid. / PROJECTE URGES

La diversitat d’accions és àmplia, des dels assajos de cultiu de plantes aromàtiques com a alternativa econòmica; passant per una prova pilot de ramaderia extensiva, amb la col·laboració d’un ramader que fa pastar les seues vaques en diferents parcel·les de la muntanya per tal de contribuir a la prevenció d’incendis; i treballs forestals amb aclarides i plantació de nuclis de dispersió d’espècies clau «per a millorar la biodiversitat i la resiliència després d’un incendi»; la creació d’un banc de terres per a reactivar l’activitat agrícola i d’un espai de coworking rural destinat a estudiants en pràctiques i professionals locals; i un programa formatiu amb cursos d’emprenedoria i activitats d’educació ambiental per a centres educatius, de les quals ja han fet més de seixanta per tot el territori de la Comunitat.

Salvar l’escola rural

L’altre projecte que fa de Vall de Almonacid un referent és ULGES (Unitats Locals de Gestió d’Ecosistemes), que el seu impulsor i director, Fede Llorca, descriu com «una iniciativa pionera centrada a desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i afrontar els reptes demogràfics en les zones rurals, amb especial atenció en Vall de Almonacid».

L’origen d’aquest plantejament va ser el projecte Escola Rural Activa (ERA), impulsat per Interpreta Natura, organització presidida per Llorca, que pretenia salvar l’aulari del poble. Actualment, està oberta amb una desena de xiquets i xiquetes, i malgrat que «això no vol dir que estiga salvada», els avanços són el suport essencial de noves propostes, que des de fa tres anys ja, amb l’aliança establerta amb l’Ajuntament, està permetent que cada pas no siga un fet aïllat.

El projecte URGES vol potenciar les possibilitats de desenvolupament de l'interior rural des de la premisa de la sostenibilitat. / PROJECTE URGES

En la tercera fase d’ULGES, estan treballant-se plans municipals com el de regeneració d’espais públics, el de gestió de residus, «que inclou la creació d’una iniciativa municipal de compostatge», detalla Llorca, i plans d’educació ambiental, lectura rural i enfortiment de l’escola rural.

Propostes que se sumen a les que han anat duent a terme al llarg de tot este temps, com l’hort social, «en el qual s’han recuperat i cultivat varietats tradicionals mitjançant intercanvis de llavors»; l’hort escolar, que està integrat en el programa lectiu; el foment del turisme rural i la mobilitat sostenible, amb el cotxe elèctric de lloguer compartit (programa Vive de Hyundai); la creació de parcel·les forestals experimentals o la revalorització del patrimoni cultural, amb recreacions històriques, registres fotogràfics i restauració d’elements de pedra en sec, amb la implicació activa de persones voluntàries.

Els horts urbans d'agricultura ecològica formen part de la iniciativa. / PROJECTE URGES

Creure que es pot

En el marc d’aquests dos projectes, estan arribant fons econòmics a la població, que veu com el que passa en els nuclis urbans més xicotets no només importa, sinó que també és important. És ben cert que fan falta persones amb voluntat. En el cas de Vall de Almonacid, el punt d’inflexió el va establir l’arribada al poble de Fede Llorca i la seua parella buscant un lloc a l’interior on establir-se.

Va coincidir amb el moment en el qual l’amenaça de pèrdua de l’escola rural era més evident, una causa en la qual varen voler implicar-se promovent una iniciativa comunitària. L’any 2020, la proposta va aconseguir el premi nacional d’Acció Social al Medi Rural d’Acció Rural la Caixa, «el que va suposar un impuls econòmic determinant». Des d’aleshores han anat sumant sinergies i conviccions, fent d’un xicotet poble de muntanya un exemple que el canvi és possible si es creu en ell.