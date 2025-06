Un projecte que apel·la a la convivència amb el món natural per supervivència

Una simple passejada per vora mar, que tant ve de gust amb l’arribada del bon temps, pot marcar la diferència per a la supervivència d’alguns éssers vius.

Semblaria una afirmació grandiloqüent o extremista si no fora perquè els fets així ho acrediten. Sovint per desconeixement, voler transitar només per gaudir-lo per un espai compartit com és la desembocadura del riu Millars en una època molt concreta de l’any, pot tindre un impacte irreparable en la vida d’alguns animals, i per eixa raó, des de fa uns dies, s’han aplicat talls temporals a la circulació de persones, com va informar la setmana passada Mediterráneo.

L’objectiu principal és evitar que les mongetes, una espècie d’au marina pròpia dels ecosistemes costaners, passen a ser història d’este paratge natural castellonenc. Perquè les xifres apuntaven a eixe desenllaç, el de la seua desaparició al Millars.

La motivació dels talls, que es perllongaran fins a mitjans o finals del mes de juliol depenent de les observacions, té el seu origen en un fet excepcional que es va produir en 2024. Des del Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires-Ecologistes en Acció (GER-EA) constataren que cap parella va criar a la desembocadura del Millars, malgrat la seua condició d’espècie pròpia dels aiguamolls en època de cria, que a Castelló troba dos espais preferentment, el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca i l’esmentada desembocadura entre Borriana i Almassora.

Conservació

Enfront d’eixa nova realitat, que corrobora l’estat decreixent de les seues poblacions al territori peninsular en particular i al món en general, el GER-EA va proposar a la Conselleria de Medi Ambient i al consorci gestor del paratge natural (integrat pels ajuntaments de Borriana, Almassora i Vila-real) la posada en marxa d’un projecte de conservació, consistent en la instal·lació de diverses plataformes flotants en les goles del riu «amb un substrat semblant al natural format per grava de distints ta-manys, que és on solen criar», explica el seu president, Josep Bort.

Consideraven que podia ser la mesura més eficient a l’hora de fer compatibles els usos del paratge natural, en crear espais idonis per a la posta dels ous i la cria, allu-nyats del pas de les persones.

La intenció és instal·lar entre quatre i cinc plataformes d’eixes característiques, però enguany, «només hem pogut ficar-ne una, i per eixa raó, amb els tècnics del consorci, la guarderia rural i els agents mediambientals de la Generalitat vàrem decidir limitar el pas per on, de forma habitual, es poden trobar les mongetes».

La primera de les plataformes es va col·locar al seu lloc al mes d’abril i des del GER-EA afirmen que «ha sigut tot un èxit en la reproducció de les parelles». Així ho han pogut comprovar els voluntaris del grup, que estan encarregant-se de fer el seguiment, no només d’esta espècie, també dels corriols i altres aus, des de l’inici d’abril fins a finals de juliol, «quan els polls i els adults emprenguen el viatge a les zones d’hivernada d’Àfrica».

Les dades donen suport a les seues afirmacions. Les primeres mongetes arribaren al Millars el 17 d’abril. Aleshores, només comptabilitzaren tres, «però a finals del mes, vàrem contar uns quaranta exemplars, un fet mai vist». Les mongetes formaren parelles «i entre finals d’abril i principi de juny hem comptat disset nius, quinze a la zona de Borriana i dos a la d’Almassora».

Una parella de mongetes amb el seu pollet entre les pedres. / Josep Bort

L’evolució de la cria ha sigut distinta depenent d’on varen triar ubicar-se els pares. Bort explica que tres parelles estaven criant fora de la zona de tancament habilitada, «i de fet, els dos nius d’Almassora, que estaven fora del rodat, no han tret pollets i han fracassat». Apunten com a causes més probables «les molèsties de pescadors i persones que passaven pel costat dels nius», inconscients, amb quasi total seguretat, del cicle vital que es desenvolupava davall dels seus peus. Cal tenir en compte que les mongetes crien entre les pedres i per la seua grandària i color poden confondre’s amb elles.

A la zona de Borriana, detalla, «dins del rodat, hi ha quinze nius segur, possiblement més, i hem contat, de moment, que han nascut entre vint-i-quatre i trenta pollets. Tres parelles encara estan covant». Remarca el fet que «estes xifres mai s’havien vist abans al Millars, ni quan criaven fa més de trenta anys en la mateixa zona».

Josep Bort explica que a conseqüència de les últimes pluges enregistrades a la província, la crescuda del Millars va provocar que s’obrira el pas a la mar i, per tant, no es podia transitar a peu, de manera que no era possible creuar com és habitual entre els termes de Borriana i Almassora. Aprofitant eixa circumstància es va efectuar un primer tall per les dues bandes del riu «on estaven criant les mongetes». Fa pocs dies, la força del mar va tornar a amuntonar pedres tancant la desembocadura. Eixa és la raó per la qual s’ha tancat amb cintes i cartells indicadors un tram d’uns 300 o 350 metres, just on estan els nius de les mongetes i també un de carregada, totes dues espècies protegides.

Conscients que moltes persones no entenguen la raó per la qual es limita el pas a una zona pública, des del GER-EA, a banda de la seua tasca d’observació i seguiment de les aus, s’està fent altra d’informació i conscienciació de la ciutadania. Evidencien que la costa castellonenca té molts kilòmetres de lliure circulació i estos talls, «són molt importants per a la supervivència d’unes espècies colonials, que crien en la desembocadura», insisteixen.

Una amenaça evitable

Des de SEO BirdLife indiquen que la principal amenaça enfront de les mongetes, però també del corriol o la carregada, és «la destrucció de l’hàbitat en les costes, a conseqüència de l’augment de la pressió urbanística i humana en el litoral». De fet, «el turisme en les zones de platja és una de les més probables causes d’alteració de l’hàbitat». Incideixen en el fet que «les colònies reproductores es veuen molt afectades per molèsties humanes i per la depredació», ocasionada, molt sovint, pels gossos que passegen amb els seus propietaris pels llocs de cria. Pot no haver-hi intencionalitat, però sí un impacte real.

Com en tants altres casos d’animals amenaçats, finalment tot depén de la voluntat de la gent. Decidir passejar per un lloc o un altre pot marcar la diferència entre que un pollet prospere o acabe morint, el que té conseqüències per al conjunt de l’espècie.

Malgrat les indicacions, algunes persones opten per votar-se les restriccions i ignorar les advertències en considerar que la seua condició humana preval per damunt del dret a la vida d’altres éssers vius. Canviar eixa visió del món, és tasca de totes i tots.