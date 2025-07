Els corals de les illes Columbretes, una espècie sentinella del canvi global

Que el mar Mediterrani està arribant de manera gradual a temperatures inèdites, per damunt de la mitjana que caracteritza este ecosistema marí, és un fet que la ciència està acreditant des de fa dècades, però eixa anàlisi de la realitat, en el moment actual, està activant noves alertes. L’escalfament general està accelerant-se. I no es tracta d’una advertència. És un fet contrastat amb xifres.

L’Agència Estatal de Meteorologia informava dilluns passat que el Mediterrani occidental havia superat els 26º. Una boia ubicada en la costa de Mallorca marcava el mateix dia 30,55º. Temperatures mai vistes en juny.

Les dades fruit d’anys d’investigació i l’estat de conservació de diferents espècies de fauna i flora característiques del mar que banya les costes castellonenques exposen a les clares el que només es pot negar des de la ignorància, tant de bo siga deliberada o descuidada, per falta d’interés o per por d’haver d’admetre les conseqüències, amb tot el que això suposa de responsabilitat individual i col·lectiva.

Un augment per damunt dels tres graus, com s’ha constatat estos dies, suposa una seriosa amenaça a la biodiversitat i, per descomptat, per a tots els éssers vius que depenen directament o indirectament d’eixos equilibris naturals, entre ells, l’espècie humana.

Els corals són un exemple paradigmàtic d’esta realitat i les Illes Columbretes, un laboratori natural que permet analitzar eixos impactes, objecte d’estudi d’un grup d’investigadors de l’Institut d’Aqüicultura de Torre de la Sal, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IATS-CSIC), ubicat a la Ribera de Cabanes.

El científic marí Diego Kersting en una de les seues immersions de control dels corals a les Columbretes. / D. KERSTING

Al capdavant del grup de treball Canvi Global, Conservació i Genètica d’Espècies Marines està el científic marí Diego Kersting. Fa dos anys que està a l’IATS-CSIC desenvolupant diferents projectes, però suma ja dues dècades «tractant de mantindre un seguiment a la reserva marina de les Columbretes, amb dades sobre temperatura, espècies invasores i el seu impacte», el que ha possibilitat disposar de sèries històriques úniques. «No ha sigut fàcil», afirma, atenint-nos a com funciona la ciència, tan depenent del finançament, que sol limitar-se a iniciatives amb durades màximes de dos a tres anys. Malgrat això, assumint la transcendència d’eixe seguiment per a arribar a conclusions amb perspectiva, estos científics han aconseguit convertir les illes en un referent internacional.

Al mes de juny, la Fundación Biodiversidad recordava que «els esculls de coral ocupen menys de l’1% de l’oceà, però una quarta part de les espècies marines depenen d’ells per a alimentar-se o refugiar-se». La fundació depenent del Ministeri per a la Transició Ecològica, afirma que un dels indicadors del canvi climàtic pel que fa als ecosistemes marins és el blanquejament d’eixos corals, un dels esdeveniments estudiats per Kersting i el seu grup de l’IATS.

Este científic matisa que eixe blanquejament «es descriu a partir del que passa en els mars tropicals». De manera succinta descriu que estos organismes «estan formats per una simbiosi entre algues microscòpiques i els pòlips del mateix coral. Eixes algues l’ajuden a obtindre l’energia de la fotosíntesi i li donen el seu color. Quan els corals estan estressats (l’augment de les temperatures és una causa), expulsen les microalgues dels seus teixits i, per tant, es blanquegen».

Realment, com descriu Kersting, el que passa és que es fan transparents i el que es veu «és el blanc de l’esquelet». Una situació que, «en un context tropical, és reversible. Pot morir, però si es recuperen les condicions ambientals normals, aconsegueix suportar l’estrés i arriba a sobreviure».

«La 'Cladocora caespitosa' de les Columbretes està morint per l'escalfament del mar Mediterrani» Diego Kersting — Científic marí de l'IATS-CSIC

En el Mediterrani, explica, només hi ha un coral amb les característiques d’eixes espècies tropicals que s’agrupen en grans colònies: es tracta de la Cladocora caespitosa. Està amenaçada i un dels llocs on és més abundant són les Columbretes. A la pregunta de com està afectant-li l’escalfament del Mediterrani, Diego Kersting contesta amb dues paraules: «Està morint».

Però el que fa de la seua investigació a la reserva marina castellonenca un focus d’atenció de la ciència és el fet que no està observant-se eixe blanquejament indicador que alguna cosa no va bé. «Sense arribar a expulsar les algues, el coral mor en el transcurs de l’estiu. No arribem a veure un blanquejament, comença a morir-se i arriba un moment en el qual veiem només l’esquelet». La diferència amb el comportament habitual descrit és que «ja no hi ha cap mena de teixit transparent cobrint-lo. Ha mort i és irreversible», conclou.

Detall d'un dels corals objecte d'estudi a les Illes Columbretes. / D. KERSTING

El seu estudi a llarg termini es va iniciar l’any 2003, coincidint amb la primera gran onada de calor del mil·lenni. Des d’aleshores, tenen marcades 250 colònies de Cladocora caespitosa a les Columbretes. La metodologia d’estudi és sempre la mateixa. En acabar l’estiu «anem i mirem una per una totes les colònies, fem fotografies, comprovem si hi ha mort o no, i en el seu cas, si ha afectat a tota la colònia o només una part». També analitzen altres qüestions, com l’afecció de les espècies invasores, com estan creixent, etc. El resum d’eixa recopilació de dades permet establir el percentatge de superfície de coral que es perd anualment.

Les primeres conclusions a l’inici de l’estudi foren alarmants. Després de l’esmentada onada de calor de 2003, el 25% de les colònies havia desaparegut, el que oferia «un pronòstic terrible». Però l’evolució no ha seguit el ritme temut. «Hem constatat certa capacitat de recuperació», el que evidencia una resiliència que en bona part dependria del fet que es troben en un paratge protegit, on es minimitzen —que no desapareixen— les amenaces per a la seua supervivència.

Exemplar de 'Cladocora caespitosa' en una de les colònies controlades en les Illes Columbretes. / D. KERSTING

Tot i això, els investigadors tenen la certesa que els impactes que estan portant a la desaparició gradual d’aquest singular ésser viu en les Columbretes «venen derivats del canvi global, no dels impactes locals». Es refereix a la desaparició d’altres colònies de corals per intervencions humanes com l’ampliació de ports. En eixos casos «és igual què els afectava abans, perquè se’ls carreguen tots». Eixa mena de factors locals no està present a la reserva marina.

Enemics ‘invisibles’

Les amenaces van més enllà del que es pot veure o mesurar amb una pressa de temperatures. Kersting incideix en els impactes que es podrien considerar invisibles.

«La concentració de microplàstics detectats a les Columbretes supera molt la observada en altres punts del Mediterrani occidental» Diego Kersting — Científic marí de l'IATS-CSIC

Al mes de maig, el seu grup d’investigació va advertir sobre la «detecció de concentracions excepcionalment altes de microplàstics en les Columbretes». Concretament, «superen les 6.000 partícules per quilo de sediment en l’interior de les colònies, amb una mitjana de 1.500 partícules en la zona on es desenvolupen». Entre les seues conclusions assenyalaven que «estos valors superen molt la concentració observada en altres punts del Mediterrani occidental». I Kersting coneix ben bé eixa realitat, donat que desenvolupa les seues investigacions en Menorca, Catalunya, Sicília o Cerdeña, a més d’en les Columbretes.

Per a comprendre el delicat equilibri del cicle vital dels corals, explica que «creixen tres mil·límetres a l’any, i per això necessiten molts per a poder recuperar-se i això és un problema, perquè si les onades de calor s’acceleren i cada vegada hi ha més, eixa capacitat de recuperació es veurà limitada».

'Cladocora caespitosa' de les Columbretes. / D. KERSTING

Donades les seues característiques particulars, els corals i les gorgònies es consideren bioindicadors. «Són espècies emblemàtiques i tenim dades de més anys, per això són les primeres que fan activar les alarmes». És la raó per la qual es defineixen com a sentinelles del canvi global. «Són espècies estructurals amb un paper molt important en l’ecosistema, perquè altres fan ús d’elles com a refugi, per a caçar, per alimentar-se. Si perdem el coral, perdem les espècies associades a les seues colònies», remarca.

Kersting és concloent: «Estem davant d’un problema greu». Reivindica l’aportació dels científics per a «informar a les agències i organismes nacionals i internacionals que es dediquen a gestionar espais naturals i els llistats d’espècies protegides». Reconeix que «no podem blindar-les del canvi global, però almenys, tractem que no tinguen altres impactes» perquè «des de la ciència es pot ajudar molt a l’acció». Només cal visibilitzar-la i escoltar-la.