Vigilància permanent i a temps real dels aiguamolls Ramsar de Castelló
Medi Ambient ha instal·lat equips de monitoratge continuat en la marjal d’Almenara i el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca
Recentment, un estudi de SEO Bird-Life advertia del compromés estat de conservació en el qual es troben bona part de les zones humides del territori espanyol incloses en la xarxa Ramsar, un llistat de paratges naturals entre els quals es troben diversos del territori valencià, com els Estanys d’Almenara i el Parc natural del Prat de Cabanes-Torreblanca.
Per ser conscients de quin impacte tenen per als aiguamolls les diferents amenaces que posen en risc la seua conservació i, en conseqüència, la de totes les espècies que els habiten, és imprescindible fer un seguiment permanent, que oferisca dades de la seua evolució i dels canvis més significatius.
La Conselleria de Medi Ambient ha volgut donar els primers passos en eixe sentit, amb el desenvolupament d’un «pla d’instal·lació d’equips de monitoratge en parcs naturals i espais protegits d’alt valor ecològic». Detallen que «l’objectiu és poder comptar amb dades en temps real de temperatura i oxigen, entre altres valors».
El primer equip es va instal·lar a l’Albufera, i han donat continuïtat a eixa estratègia amb la col·locació de dos dispositius més en la província de Castelló, concretament, en les marjals d’Almenara i del Prat de Cabanes-Torreblanca.
Des de la Conselleria expliquen que «alguns paràmetres clau presenten fortes variacions estacionals i inclòs diàries, el que exigeix disposar de les dades amb continuïtat». Serà possible, a partir d’ara, després d’haver rebut fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
El conseller Vicente Martínez Mus indica que aquesta xarxa de seguiment automàtic que s’ha començat a implantar, «permetrà detectar alteracions de l’estat de la llacuna, per poder actuar de forma immediata davant d’episodis com les intenses plogudes del passat setembre i altres esdeveniments meteorològics extrems, garantint el seu funcionament òptim i el seu estat de conservació».
Matisa que es tracta d’un sistema de vigilància «en fase de proves», amb la pretensió d’aconseguir «modernitzar i fer més eficient la gestió del medi natural». Defén que «és una inversió directa en la biodiversitat i el patrimoni natural de tots els valencians».
Punt de partida delicat
Este seguiment arriba en un moment preocupant pel que fa a la protecció i l’estat de conservació d’estos ecosistemes, i així ho denuncia l’organització SEO BirdLife en el seu informe Aiguamolls Ramsar a Espanya: En Alerta.
Malgrat que a la província de Castelló hi ha diverses zones humides, només dues formen part del llistat internacional Ramsar pels seus valors «en termes d’ecologia, botànica, zoologia, limnologia o hidrologia». Les conclusions de l’avaluació adverteixen d’una «disminució de l’estat de conservació global d’estos hàbitats».
Els dos aiguamolls castellonencs del llistat, els Estanys d’Almenara i la marjal del Prat de Cabanes-Torreblanca, remarquen que «es troben en greu risc de desaparició pel dràstic deteriorament que ha patit la seua composició, estructura i funcions ecològiques». Pateixen un «nivell molt alt de pressió global de les amenaces» i un estat de conservació entre «pobre i molt pobre».
Suscríbete para seguir leyendo
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Porcelanosa presenta nuevos productos y refuerza su alianza con el talento nacional y marcas valencianas