La reforestació que no es fa en la muntanya, sinó amb pedagogia i divulgació
L’associació Oriwa, implicada activament en la recuperació de les zones cremades al gran incendi de Begís de l’any 2022, desenvolupa accions de formació
Hi ha una mena de mantra pel que fa al conservacionisme i la necessitat de mantindre una relació amb l’entorn natural de preservació i cura: el coneixement és la ferramenta essencial per tal de comprendre que eixa necessitat és una realitat, cada vegada més urgent. Quan comprens el que passa al teu voltant, hi ha més possibilitats que et preocupe i t’impliques en aportar solucions o, almenys, no agreujar els problemes.
Nombroses persones treballen de forma habitual a compartir eixe coneixement, difondre’l perquè arribe al major nombre de gent possible i guanyar adeptes en la titànica tasca de garantir l’equilibri de la presència humana com una part més entre altres tantes que conformen la Terra, una part que té el poder de canviar les coses, tant per a mal com per a bé.
Entre eixes persones hi ha una vella coneguda d’esta secció dedicada al medi ambient, l’associació Oriwa, que des de l’Alt Palància va iniciar fa uns anys una tasca de divulgació i participació activa de la ciutadania, no només en la recuperació de les zones cremades pel gran incendi forestal de Begís de l’any 2022 —que va ser l’origen de la seua creació— sinó també en la reivindicació que l’entorn rural ha de repensar-se i presentar-se no com un espai bucòlic per a visitar de tant en tant o observar-lo des de la distància amb la preocupació que suposa l’amenaça del despoblament. L’interior rural és un territori d’oportunitats, o pot ser-ho, només fa falta, com resa eixe mateix mantra, conéixer la seua realitat i les seues potencialitats per poder desenvolupar-les.
Oriwa desenvolupa diverses accions al llarg de l’any, però entre elles, una bàsica i que esdevé fonament de la resta, està la pedagògica. Després que fa uns mesos, en complir-se el termini de dos anys establert com el més convenient per a poder intervindre, iniciaren la reforestació d’algunes de les zones cremades per l’esmentat incendi forestal, i després de la pausa de l’estiu, perquè les altes temperatures no són adequades per a la plantació, ja estan preparant-se per a reprendre la reforestació al mes de novembre.
Prèviament, voluntariat d’Oriwa està duent a terme diferents accions formatives i didàctiques, com les que els ha portat al centre comercial Salera de Castelló, on estan impartint tallers mediambientals de creació de bombes de llavors, hotels d'insectes i caixes niu. Material que acabarà en les muntanyes dels termes municipals afectats pel foc.
A banda, tal com explica la presidenta de l’associació, Magda Lázaro, el centre comercial «ha comprat 600 plantons d’arbres i vindran amb nosaltres a plantar-los el dia 16 de novembre».
Esta tasca formativa l’estan comptabilitzant, també gràcies al suport de Salera, amb els tallers i xarrades que imparteixen als centres educatius que mostren interés. En estes trobades, informen l’alumnat i el professorat sobre «com podem ajudar a la muntanya, els parlem de prevenció i del que passa després d’un incendi».
Han estat ja en centres de Castelló, Vila-real i Orpesa, entre altres, i avança que existeix el compromís d’alguns centres escolars de «vindre a reforestar». En els col·legis «deixem una caixa d’un metre quadrat perquè d’ací al mes de novembre vagen omplint-lo de plantes», explica Lázaro.
De forma paral·lela, Oriwa continua treballant sobre el terreny. Perquè qualsevol acció tinga l’efecte que es persegueix, es fa indispensable una bona planificació i dotar-la de recursos econòmics. «Estem treballant en l’elaboració dels pressupostos d’enguany per a preparar els terrenys que es reforestaran» i en els pròxims dies, tenen prevista una ruta «per tal de veure si podem fer ús d’un dron cap a la primavera» com a ferramenta més eficient a l’hora de llançar les bombes de llavors des de l’aire en els espais més inaccessibles de la muntanya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Adiós a un pub de Castellón tras 20 años: 'No será nunca un adiós, sino un hasta siempre
- El inesperado hallazgo al retirar un montón de basura flotante frente a la costa de la provincia de Castellón
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
- Susto en Vila-real: Cae el tejado de una vivienda y la policía acordona la zona